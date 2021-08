Deutsche Treppenlaufmeisterschaften 2021

Wenn am 29. August 2021 die neunte Auflage des KölnTurm Treppenlauf im Mediapark steigt, können sich die Sportler*innen auf ein besonderes Highlight freuen. Denn Kölns höchstes Bürogebäude beheimatet Ende August erstmalig die Deutschen Treppenlaufmeisterschaften. Sowohl Anfänger*innen als auch ambitionierte Läufer*innen mit Kletterqualitäten haben beim größten Treppenlauf Deutschlands die Möglichkeit sich 39 Etagen hoch über 714 Stufen im KölnTurm vertikal zu messen und die Deutschen Meister*innen im Einzellauf zu küren.

Jeder „Towerrunner“ mit deutscher Staatsbürgerschaft nimmt mit der Anmeldung automatisch an den Titelkämpfen teil und kann sich offiziell DM-Starter*in nennen. Neben dem Meisterschaftsrennen für Einzelstarter*innen bieten die Veranstalter wie in den Jahren zuvor einen Wettkampf für 2er-Teams an. Die Feuerwehr-Teams starten in kompletter, rund 25 kg schwerer, Schutzausrüstung.

„Nachdem letztes Jahr coronabedingt ausschließlich Feuerwehrleute mit angeschlossenem Atemschutzgerät starten durften, freuen wir uns auf die Deutschen Treppenlaufmeisterschaften. Die Vergabe in die Sportstadt Köln ist die Belohnung für die erfolgreichen Events der letzten Jahre im KölnTurm“, freut sich Veranstalter Holger Wesseln, der den KölnTurm Treppenlauf gemeinsam mit seiner Kölner Agentur pulsschlag und dem Feuerwehr-Sportverein Köln e.V. veranstaltet. „Egal, ob blutige Anfänger*innen, gestandene Wettkampfsportler*innen oder Feuerwehrfrauen und -männer – im KölnTurm kommt jeder auf seine Kosten.“

In Kölns höchstem Bürogebäude geht es hinauf bis über die Dächer der Domstadt. In den letzten Jahren lag die Finisherquote bei 99 Prozent. Das zeigt, dass der KölnTurm Treppenlauf nicht nur etwas für internationale Topstarter*innen und harte Feuerwehrleute ist - im Gegenteil, jeder kann den KölnTurm bezwingen. Das Teilnehmerfeld hat ein sehr unterschiedliches Leistungsniveau – während die Anfänger*innen sich über das Erreichen des Ziels freuen, gehen in diesem Jahr die ambitionierten Sportler*innen auf knallharte Zeitenjagd um die Deutsche Treppenlaufmeisterschaft. Das Event ist sowohl Teil des „Deutschen Towerrunning Cups“ als auch der internationalen Towerrunning-Serie. Neben einem Wettbewerb für Feuerwehr-Teams bietet die Agentur pulsschlag Rennen für Einzelstarter*innen und 2er-Teams an. Die Feuerwehr-Teams starten in kompletter Schutzausrüstung.

Alle Infos zur Anmeldung unter: www.koelner-treppenlauf.de

