(v.l.n.r.): Timo von Lepel (Geschäftsführer NetCologne), Christoph Becker (Geschäftsführer DEHOGA NR), Jörg Plake (Gewinner Gastronomie 2020), Detlev Bernert (Gewinner Handel 2020), Frauke Ludo-wig (Moderatorin), Florian Brönnecke (Gewinner Handwerk 2020), Nicolai Lucks (Kreishandwerkerschaft Köln, Kreishandwerksmeister) und Jörg Ha-mel (Geschäftsführer Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln)

Die Spannung steigt: Ab heute geht NetCologne gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein e.V. (DEHOGA), dem Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln sowie der Kreishandwerkerschaft Köln zum 12. Mal auf große Talentsuche.

Mit dem Wettbewerb „Die Besten 2024“ werden die beliebtesten Gastronomen, Händler und Handwerker der Stadt gewürdigt. Ziel des Wettbewerbs ist die Stärkung und Förderung des Mittelstands am Wirtschaftsstandort Köln. Erstmals beteiligt sich auch KölnBusiness an dem erfolgreichen Format und bringt seine Fachexpertise für eine starke Wirtschaft in Köln ein.

Die Zeichen könnten nicht besser stehen: Gleich dreimal sorgt die Kölsche Doppel-Elf als besondere Glückszahl für Aufmerksamkeit bei der 12. Ausgabe des Wettbewerbs „Die Besten 2024“. Im strahlenden Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen dabei die stillen Stars der Stadt. Gewürdigt werden die Menschen, die als Gastronomen, Händler und Handwerker das Leben der Bürgerinnen und Bürger in der Rheinmetropole erleichtern und mit ihrer Arbeit ein Stück liebens- und lebenswerter machen.

„Köln zählt deutschlandweit zu den attraktivsten Standorten für kleine und mittel-ständische Betriebe. Als größter regionaler Telekommunikationsanbieter schaffen wir die digitale Infrastruktur, die die Unternehmen für einen nachhaltigen Erfolg benötigen. Mit dem Wettbewerb „Die Besten“ wollen wir die besonderen Leistungen der mittelständischen Betriebe würdigen und noch sichtbarer machen“, erklärt Timo von Lepel Geschäftsführer der NetCologne.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!

Alle Bürgerinnen und Bürger der Rheinmetropole können vom 23. Januar bis 22. März 2024 online ihre Stimme unter www.diebesten.koeln für ihren Favoriten abgeben. Sich aktiv am Wettbewerb zu beteiligen, lohnt sich doppelt. Mit dem Vo-ting unterstützen die Wählerinnen und Wähler ihre persönlichen Helden aus Gastronomie, Handel oder Handwerk. Zudem haben sie selbst die Chance auf attraktive Gewinne, wie zwei Tickets für die Preisverleihung.

Eine Fachjury der teilnehmenden Verbände sowie KölnBusiness wertet Ende März alle eingegangenen Stimmen aus und ermittelt die Sieger aus den drei Wirt-schaftsbereichen. Die Gewinner werden mit einem Preisgeld von jeweils 1.000 Euro prämiert. So viel lässt sich bereits zur Preisverleihung verraten: Die Aus-zeichnung der Gewinner und der anschließende Empfang finden am Montag, den 22. April 2024 mit spannenden Gästen aus Politik und Wirtschaft in einem großen Kölner Kino statt. Die Moderation übernimmt Frauke Ludowig.