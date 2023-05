Die KVB lädt ein

Die Hauptwerkstatt der KVB in Weidenpesch wurde 1923 eröffnet. Seitdem werden hier Schienenfahrzeuge repariert, geprüft, umgebaut. Von außen sieht der unter Denkmalschutz stehende Bau des Kölner Architekten Wilhelm Riphahn eher schlicht aus. Er wurde seinerzeit nach den Bauhaus-Prinzipien entworfen und gebaut. In seinem Inneren arbeiten fast 220 Expertinnen und Experten in einer modernen Werkstatt und betreuen über 400 Fahrzeuge. Interessenten können sich die Hauptwerkstatt am Samstag, 3. Juni, von 11 Uhr bis 18 Uhr ansehen und sich über die Arbeit der KVB informieren. Das Unternehmen lädt dann zum Tag der offenen Tür in der Mönchsgasse 25 in Köln-Weidenpesch ein. Geboten wird ein Rundgang mit 20 Stationen, an denen über die Bearbeitung von Radsätzen, die Prüfung und Reparatur von Türen und vieles mehr informiert wird. Im Außenbereich sind historische Straßenbahnfahrzeuge zu sehen. Zudem wird eine Auswahl von Speisen und Getränke sowie Aktionen für Kinder angeboten.

