Die perfekte Wahl für draußen und unterwegs

Mit dem Frühling steigt die Vorfreude auf sonnige Tage, warme Abende und gesellige Zusammenkünfte im Freien. Gaffel Wiess ist die perfekte Wahl für Outdoor-Aktivitäten und bietet mit seinem milden Charakter ein passendes Geschmackserlebnis.

In der handlichen 0,33l Euroflasche und neuerdings auch in der 0,5l Dose ist Gaffel Wiess das ideale Bier für draußen und unterwegs. Gerade zu der beginnenden Camping- und Festivalsaison eignet sich die 0,5l Dose perfekt.

Gaffel Wiess ist eine Erfolgsgeschichte und wird zunehmend als rheinische Alternative zum Hellen getrunken. Es ist süffig, mild und wird dezent gehopft. Dadurch entwickelt das obergärige Bier einen vollmundigen Geschmack. Wiess war bis Mitte des letzten Jahrhunderts das unfiltrierte Nationalgetränk der Kölner und somit der unmittelbare Vorläufer des Kölsch.

Auch in der Gastronomie ist das naturtrübe Wiess fest etabliert. Es wird in den rheinischen Biergärten aus dem 0,3l-Krug getrunken und sorgt dort besonders in geselliger Runde für eine helle Freude. Im Kölner Maybach gibt es sogar einen Wiessgarten, bei dem sich alles um das helle Obergärige dreht, das sich optimal zu den angebotenen rheinischen und süddeutschen Biergartenklassikern kombinieren lässt.

So eignet sich Gaffel Wiess perfekt für alle Aktivitäten im Freien, sei es im Biergarten, beim Grillen, Picknicken oder einfach nur beim Entspannen auf der Terrasse oder auf dem Balkon.„Mit Gaffel Wiess lässt sich der Frühling in vollen Zügen genießen“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Die kleine Flasche mit dem hellblauen Etikett hat sich zum absoluten Must-have entwickelt.“

Weitere Infos hier: gaffel.de/wiess

