Die wohl größte Running-Community in Köln

Alle zwei Wochen versammeln sich donnerstags über 120 Mitglieder zum gemeinsamen Joggen, bei dem öfter auch bekannte Gastläufer wie die Deutsche Meisterin Lara Hofmann mit dabei sind. Angeboten werden verschiedene Leistungsniveaus mit Paces von 4.30 bis 7.00 Minuten pro Kilometer. So findet jeder Teilnehmer seine passende Gruppe. Los geht es in der Regel am HDI-Gebäude in Deutz.

Neben den gemeinsamen Laufveranstaltungen gibt es noch Side-Events wie „Gaffel Lauffreunde meets padelBOX“ in Zusammenarbeit mit BIDI BADU, die das Zusammengehörigkeitsgefühl der Community fördern und auch zu neuen Mitgliedern führen.

Sebastian Lenninghausen, Produktmanager bei Gaffel, der die Gaffel Lauffreunde 2019 gegründet hat, freut sich über den Erfolg: „Die Gaffel Lauffreunde sind nicht nur ein Marketingprojekt, das zur Identifikation mit unserer Marke führt. Sie sind in erster Linie aus der Leidenschaft für den Sport entstanden. Wir haben es geschafft, eine aktive Community aufzubauen.“

Auch die sportlichen Erfolge können sich sehen lassen. Es gab drei Finisher beim diesjährigen Köln Triathlon. Beim OBI Brückenlauf des ASV Köln standen gleich zwei Lauffreunde auf dem Podium. Zudem fallen die Lauffreunde immer wieder bei regionalen Laufevents als größte Teilnehmergruppe im Hauptfeld auf.

2024 feiert das Projekt sein fünfjähriges Jubiläum. „Die Zahl der aktiven Läuferinnen und Läufer wächst enorm“, freut sich Sebastian Lenninghausen. „Wir gewinnen neue Fans für unsere Marke, nicht nur durch direkte Interaktion, sondern auch durch den guten Ruf und Weiterempfehlungen. Die Gaffel Lauffreunde erhöhen unsere sportliche Sichtbarkeit in der Stadt. Dieses Projekt passt perfekt zu uns und vereint Menschen unterschiedlichster Hintergründe in der Freude an der Bewegung.“

Alle, die sich der größten Running-Community in Köln anschließen möchten oder weitere Informationen suchen, können sich über diesen Link informieren: gaffel.de/lauffreunde.

