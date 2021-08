Echt kölsche Geschichten

Im Zuge der strategisch-konzeptionellen Neuausrichtung veröffentlicht KölnTourismus am 16. August seinen neuen Podcast „Köln Clash“. Der Name ist Programm: Beim „Köln Clash“ treffen jeweils zwei kölsche Persönlichkeiten aufeinander, die sich vorher noch nie begegnet sind. Im Zwiegespräch plaudern sie über ihr Leben und ihre Arbeit in Köln. Ihre jeweiligen Sicht- und Lebensweisen stehen im Vordergrund. Die Talkgäste des Podcasts kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie der Wissenschaft & Forschung, der Musikbranche, aus dem Handwerk, der Schauspielerei, der LGBTQI+-Szene, der Fernsehlandschaft, der Comedy-Szene, aus der Gastronomie, der Kunstszene und aus dem Social Media Bereich. Im gegenseitigen Interview erzählen die ProtagonistInnen von ihren Lieblingsplätzen und Geheimtipps in Köln oder sinnieren auch mal über Fragen wie „Was macht Köln so sexy?“ oder „Wie schmeckt Köln?“. Mit dabei sind u.a. Dr. Mark Benecke, Maxi Gstettenbauer, und Planschemalöör. Die Folgen erscheinen alle zwei Wochen montags auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Weitere Infos unter: www.koelntourismus.de/koelnclash

