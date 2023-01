Die diesjährige traditionelle Karnevalsausstellung in der Filialdirektion Hahnentor der Sparkasse KölnBonn widmet sich der langjährigen Geschichte der „Mutter aller Karnevalsgesellschaften“ in Köln. Unter dem Titel „Die Große von 1823 – Erste Kölner Karnevalsgesellschaft“ zeigt die Schau historische Exponate aus 200 Jahren. Zu bestaunen sind unter anderem das legendäre Goldene Buch, dessen erster Eintrag von dem späteren letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. aus dem Jahr 1878 stammt. Gezeigt werden daneben auch zwei große Figuren des Bildhauers Herbert Labusga und historische Orden; der älteste stammt von 1846.

Die Große von 1823 wurde als erste Kölner Karnevalsgesellschaft vor 200 Jahren gegründet. Viele andere Gesellschaften wie „Rote Funken“, „Die Große Allgemeine KG“, „Blaue Funken“ oder „Prinzengarde“ sind aus ihr hervorgegangen. Die Gesellschaft ist der Tradition ebenso verpflichtet wie der Jugend und Innovationen. So ist es mittlerweile bei der KG gelebte Tradition, die Session am 11.11. mit dem Großen Kölschen Countdown am Tanzbrunnen familienfreundlich zu eröffnen. Außerdem wird am 25. Januar 2023 erstmals eine „Köln-Düsseldorfer“ Karnevalssitzung mit Programmpunkten beider Städte stattfinden, bei der „Die Große von 1823“ und der „Allgemeine Verein der Karnevalsfreunde e.V. von 1829“ aus Düsseldorf federführend sind.

Wer mehr über den Ursprung des Kölner Sitzungskarnevals wissen möchte, kommt an der Karnevalsausstellung über 200 Jahre „Die Große von 1823“ in der Filialdirektion Hahnentor nicht vorbei. Sie ist vom 19. Januar bis zum 13. Februar diesen Jahres zu den üblichen Geschäftszeiten zu sehen: Mo-Fr 9.30-18h

