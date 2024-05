Nach fast drei Jahrzehnten verabschiedet sich das Domforum von seiner Dom-Multivision zugunsten eines neuen Films über den Kölner Dom. Zu sehen sind spektakuläre Drohnen- und Zeitrafferaufnahmen von Innen- und Außenansichten des Domes. Der 20-minütige Film stellt kompakt die Geschichte des Domes von den Vorgängerbauten bis in die Gegenwart vor. Neben der kunsthistorischen Bedeutung des weithin bekannten Kölner Wahrzeichens und UNESCO Welterbes wird auch die spirituelle Dimension der Kathedralkirche des Kölner Erzbistums erschlossen. Musikalisch untermalt ist der Film von eigens für den Film eingespielten Orgel-Improvisationen des Domorganisten Prof. Dr. Winfried Bönig. Zu sehen ist der Dom-Film ab Pfingsten – exklusiv im Kino des Domforums.

„Ich freue mich sehr darüber, dass der neue Dom-Film ‚Faszination Kölner Dom‘ unseren Besucherinnen und Besuchern außergewöhnliche Perspektiven auf den Dom eröffnet“, sagt Dompropst Msgr. Guido Assmann. „Dazu gehören Einblicke in sonst für die Öffentlichkeit verschlossene Bereiche unserer Kathedrale, faszinierende Detailansichten von Kunstwerken und beeindruckende Luftaufnahmen, durch die man den Dom auf neue Weise entdecken kann. Der neue Dom-Film empfiehlt sich dadurch als stimmige Abrundung eines Besuchs am Kölner Dom. Ich wünsche mir sehr, dass sich alle Kinobesucherinnen und -besucher im Domforum vom Dom, seiner Geschichte und seiner Strahlkraft als Gotteshaus und Weltkulturerbe begeistern lassen.“

„Faszination Kölner Dom“ - Der neue Dom-Film exklusiv im Domforum

Ab Pfingsten in Deutsch, Englisch und Französisch:

Mo-Sa: in Deutsch: 10h, 14h + 15h, in Englisch: 11.30h, 13.30h + 16h

So + kirchliche. Feiertage: in Deutsch: 14h + 15.00 Uhr, in Englisch: 13:30h + 16h

Sa: in Französisch: 13h

Einführungspreis bis Ende Juni: Erwachsene: 2/1 €, ab Juli: 3/2 € (davon jeweils 1 € als Spende an den Kölner Dom)

Tickets können online über www.domforum.de oder im Foyer des Domforums erworben werden.

