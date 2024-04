Film ab für die BESTEN 2024

v.l.n.r.: Familie Schulze (Gewinner Handwerk von Fensterkonzepte Schulze), Moderatorin Frauke Ludowig, Dr. Mario Binder (Gewinner Gastronomie von Bunte Burger) und Kerstin und Raimundo Aparicio (Gewinner Handel von Filz Gnoss)

Der „Oscar“ des Kölner Mittelstands ist vergeben: Im Rahmen einer glanzvollen Preisverleihung im Cinenova Kino in Köln-Ehrenfeld wurden am 22.04. die Stars des Wettbewerbs DIE BESTEN 2024 aus Handwerk, Gastronomie und Handel prämiert. RTL-Moderatorin Frauke Ludowig führte die rund 100 Gäste durch das Programm. Der renommierte Wettbewerb, der zur Stärkung des Mittelstands in der Rheinmetropole beiträgt, fand in diesem Jahr bereits zum 12. Mal statt.

In ihrem Job sind sie der Hammer! Grund genug, die Helden des Mittelstands ins Rampenlicht zu stellen: In den drei Kategorien Handwerk, Gastronomie und Handel wurden gestern Abend in einer filmreifen Preisverleihung im Kölner Kino Cinenova die beliebtesten Betriebe der Rheinmetropole ausgezeichnet. Mehr als 100 Gäste aus Wirtschaft und Politik waren der Einladung gefolgt, um die besonderen Leistungen der teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmer zu würdigen.

In einer groß angelegten Online-Abstimmung hat sich NetCologne bereits zum 12. Mal zusammen mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein e.V. (DEHOGA), dem Handelsverband NRW Aachen-Düren-Köln, der Kreishandwerkerschaft Köln sowie mit Unterstützung von KölnBusiness, Koeln.de und Radio Köln dafür engagiert, kleine und mittelständische Betriebe aus der Region in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen. Mit Erfolg: Über 1.200 Stimmabgaben sind zwischen dem 23. Januar und 22.März 2024 eingegangen. Die Kommentare der Wählerinnen und Wähler reichten dabei von „Kompetent, verlässlich und hervorragende Ausführung“ über „schnelle Hilfe, die heute nicht mehr selbstverständlich ist“ bis hin zum „weltbesten Service“.

„Die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe sind der Puls unserer Stadt. Durch ihren unermüdlichen Einsatz und kreativen Ideenreichtum bringen sie Leben, Dynamik und kulturelle Vielfalt in unsere Veedel und tragen täglich zu einem hohen Wohlfühlfaktor bei“, betont Timo von Lepel, Geschäftsführer von NetCologne. Mit dem Wettbewerb DIE BESTEN gewinne die Bedeutung des Mittelstands für die Rheinmetropole deutlich an Sichtbarkeit.

Nach Auswertung aller eingegangenen Stimmen wurden die drei Gewinner-Betriebe durch eine Fachjury der teilnehmenden Verbände ermittelt. Die Herzen der Kölnerinnen und Kölner flogen dabei drei ganz besonderen Betrieben zu, die ein starkes Zeichen für Regionalität, Nachhaltigkeit und Tradition setzen. Der Familienbetrieb Fensterkonzepte Schulze (Handwerk) mit zwei Töchtern an der Spitze, das vegane Restaurant Bunte Burger (Gastronomie) und das fast 100 Jahre alte Filzfachgeschäft Gnoss (Handel), das aus der Kölner Innenstadt nicht wegzudenken ist, erzielten die besten Ergebnisse und sicherten sich die begehrten Titel. Neben einem Preisgeld von 1.000 Euro erhielten die Unternehmen einen professionell angefertigten Imagefilm, den sie gezielt in den sozialen Netzwerken einsetzen können, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern.

Die Gewinner sind:

• in der Kategorie Gastronomie: Dr. Mario Binder vom Restaurant Bunte Burger (ausgezeichnet von Anna Heller, stellvertretende Kölner Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein)

• in der Kategorie Einzelhandel: Kerstin und Raimundo Aparicio von Filz Gnoss (ausgezeichnet von Gerd-Kurt Schwieren, Vorsitzender des Handelsverbandes NRW Aachen-Düren-Köln)

• in der Kategorie Handwerk: Norbert Schulze, Fensterkonzepte Schulze (ausgezeichnet von Nicolai Lucks, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Köln)

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!