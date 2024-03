Für die Pänz an Kölner Grundschulen

Kinder brauchen ein Frühstück, Zuwendung und Aufmerksamkeit, um in einen erfolgreichen Schultag starten zu können. Doch jedes fünfte Kind in Deutschland kommt aus den unterschiedlichsten Gründen ohne eine stärkende Mahlzeit zur Schule. Die Folgen: Mangelnde Konzentration, schlechtere Noten, soziale Ausgrenzung und geringere Chancen auf Bildung. Für die benachteiligten Schulkinder ist brotZeit e.V. mit einem kostenlosen Schulfrühstück aktiv, so zukünftig auch in Köln, startend an fünf Grundschulen in Porz, Mülheim, Kalk und Kölnberg und in Kerpen. Weitere Schulen sollen in den kommenden Monaten in der Förderregion Südliches Rheinland dazukommen.

brotZeit: Kindern Brot und Zeit schenken

Wichtig ist tatkräftige Unterstützung vor Ort: „Für unser Engagement in Köln und Kerpen suchen wir Seniorinnen und Senioren, die den bedürftigen Schülerinnen und Schülern ein ausgewogenes Frühstücksbuffet vorbereiten, mit ihnen Zeit verbringen und ihnen damit das Fundament für einen erfolgreichen Lerntag legen möchten. Schon früh morgens wird echtes Teamwork gelebt: Die Frühstückshelferinnen und -helfer arbeiten in der Regel mindestens zu zweit – das verbindet. Die Atmosphäre ist unglaublich herzlich und wir sind dankbar für viele Helfer“, so brotZeit-Projektleiter Timo Wagner

Aktuell versorgt unser Verein täglich 15.000 Kinder in Deutschland. Das ist immens wichtig, denn wir wissen, dass Hunger von Kindern unter anderem zu Konzentrationsschwierigkeiten beim Lernen und damit zu Chancenungerechtigkeit im Vergleich zu den Kindern führt, die zuhause ein Frühstück bekommen“, erklärt brotZeit-Vorstandsvorsitzender Hans-Jürgen Engler. „Aber auch für unsere Frühstückshelferinnen und -helfer bietet unser Projekt viel: Sie können sich aktiv einbringen und ihre wertvolle Lebenserfahrung an die Kinder weitergeben. Der Austausch der Generationen ist unglaublich bereichernd für beide Seiten.“

Seniorinnen und Senioren, die Interesse und an Schultagen morgens Zeit haben, das Projekt von brotZeit in Köln oder Kerpen zu unterstützen, können sich bei Timo Wagner, Projektleiter der Förderregion Südliches Rheinland, melden (Tel.: 0173/429 88 75, E-Mail: wagner@brotzeit.schule). Für dieses Ehrenamt zahlt brotZeit eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale

Zu den Aufgaben zählen:

tägliche Zusammenstellung eines ausgewogenen Frühstücksbuffets vor Unterrichtsbeginn (Einsatzzeit je nach Schule zwischen ca. 06:30 Uhr und 09:00 Uhr)

ein bis drei Mal wöchentlich Betreuung der Kinder in der Frühstückszeit

enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Schulleitung

Ausbau des kostenlosen Schulfrühstücks in NRW

In Nordrhein-Westfalen kooperiert brotZeit aktuell mit 100 Grund- und Förderschulen in sechs Förderregionen – dem Südlichen und Mittleren Rheinland, dem Östlichen, Mittleren, Westlichen und Nördlichen Ruhrgebiet. Claudia Stappert, Geschäftsführung der brotZeit-Region Nordrhein-Westfalen, ist gemeinsam mit ihrem regionalen und dem Team der Geschäftsstelle maßgeblich für den Ausbau des Engagements des Vereins in dem Bundesland verantwortlich.

Große Unterstützung erhält der Verein durch eine Fördervereinbarung mit der Landesregierung NordrheinWestfalen. Damit die teilnehmenden Schulen mit der erforderlichen Küchenausstattung ausgerüstet und die konzeptionellen Voraussetzungen geschaffen werden können, stellt das Land Nordrhein-Westfalen 1,5 Millionen Euro bereit. Bis Ende 2025 sollen insgesamt 220 Grund- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen am brotZeit-Projekt teilnehmen und bedürftigen Schülerinnen und Schülern ein kostenloses Frühstück anbieten.

