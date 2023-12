Gaffel erhält den Landesehrenpreis

Als einzige Kölner Brauerei und eine von acht NRW-Braustätten erhielt Gaffel den Landesehrenpreis für Lebensmittel vom Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerium des Landes NRW.

Bereits zum siebten Mal ging diese besondere Auszeichnung an Gaffel. Der Preis würdigt die erstklassige Produktqualität der Familienbrauerei. Zusätzlich zu den positiven Bewertungen in der Lebensmittelüberwachung wurden auch das Engagement für ökologische Maßnahmen sowie der Einsatz eines eigenen ISO-zertifizierten Nachhaltigkeitsmanagers in der Beurteilung besonders hervorgehoben.

Voraussetzung für die Vergabe des Landesehrenpreises ist, dass Unternehmen zuvor für ihre Produkte Medaillen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Gold erhalten haben. Gaffels Fassbrause, Gaffel Kölsch, Gaffel Wiess, Gaffel Lemon, Gaffel SonnenHopfen sowie die Spirituose Schwester Herz wurden bereits mehrfach mit DLG-Gold prämiert.

„Dieser siebte Landesehrenpreis in Folge unterstreicht die hervorragende Produktqualität von Gaffel“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR. „Wir freuen uns zudem, dass wir als einzige Kölner Brauerei und eine von acht in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet wurden.“

