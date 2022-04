Gaffel feiert den Tag des deutschen Bieres

Den Tag des deutschen Bieres feiert die Privatbrauerei Gaffel mit einer besonderen Aktion. Am 23. April wird der Block O2 des RheinEnergieSTADION in ein riesiges Kölsch verwandelt. Dazu sind 60 Zuschauer nötig, die beim Spiel des 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld farbliche Regencapes und Mützen tragen. So wird der Unterrang in eine überdimensionale Kölschstange mit Gaffel Logo verwandelt. 15 Reihen mit je vier Sitzplätzen werden dafür benötigt.

„Dort sitzen ausschließlich Mitarbeiter der Brauerei“, sagt Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Der Run auf die Karten war riesig. Viele Kolleginnen und Kollegen wollten bei dieser außergewöhnlichen und sicherlich spaßigen Aktion dabei sein. Im Anschluss geben wir dann reichlich Gaffel Kölsch und ein paar Stadionbratwürste aus.“ „Gaffel Kölsch und der 1. FC Köln gehören eng zusammen“, sagt Frank Sahler, Marketing- & Vertriebsleiter des 1. FC Köln. „Gerne unterstützen wir diese aufmerksamkeitsstarke Aktion zum Tag des deutschen Bieres.“

Die Bundesliga wird in allen 206 FIFA Ländern gezeigt. Die menschliche Gaffel Kölsch-Stange wird also weltweit zu sehen sein. „Wir erzielen eine außergewöhnliche Reichweite, sagt Sebastian Lenninghausen. „Das Riesenkölsch wirbt damit aber nicht nur für uns, sondern auch für die Sorte und die Kölner Brauhauskultur.“ Seit dieser Saison läuft in der Halbzeit die Gaffel Cheers Cam. Die Stadion-Kamera fängt zufällig Zuschauer ein und überträgt das Bild auf die Screens im RheinEnergieSTADION.

Sehr beliebt ist bei den Fans auch die Aktion Torkonto. Für jedes Saison-Tor, das der 1. FC Köln im RheinEnergieSTADION schießt, gibt Gaffel 111 Liter Kölsch aus. Der Ausschank findet nach dem letzten Heimspiel der Saison am RheinEnergieSTADION statt. Aktuell sind vor dem Spiel gegen Bielefeld 2.997 Liter Gaffel Kölsch auf dem Konto.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!