Seit 2012 entwerfen Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler von der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) im Rahmen eines Wettbewerbs exklusiv zur ART COLOGNE Gestaltungskonzepte für eine Kölschstange in limitierter Auflage. Die Kölner Privatbrauerei Gaffel stiftet jährlich ein Preisgeld in Höhe von 1.111 Euro.

Die limitierte Gaffel-Kölschglas-Edition zur ART COLOGNE wird in diesem Jahr von der Künstlerin und Aktivistin Shuree Sarantuya gestaltet, die seit 2018 an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert.

„Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder eine limitierte Gaffel-Kölschglas-Edition zur ART COLOGNE zu präsentieren“, sagt Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen: „Shuree Sarantuya ist eine talentierte Künstlerin und hat eine beeindruckende Darstellung geschaffen, die sowohl Tradition als auch zeitgenössisches Design widerspiegelt.“

Daniel Hug, Art Director der ART COLOGNE: „Ich bin jedes Jahr erneut von den kreativen Ideen der Nachswuchkünstlerinnen und Nachwuchkünstler begeistert. Die Kooperation mit der KHM und der Privatbrauerei Gaffel ist für die ART COLOGNE ausgezeichnet.“

Shuree Sarantuya beschäftigt sich in ihren künstlerischen Arbeiten mit ethnischen Minderheiten, insbesondere den letzten nomadischen Stämmen und indigenen Völkern in Nord-, Ost- und Zentralasien.

Ihr Entwurf zeigt eine Kölschstange im Zentrum einer kontrastreichen grafischen Schwarz-Weiß-Komposition. Das zylindrische Glas steht auf einem stilisierten Holztisch vor einer hügeligen Landschaft mit einem leuchtenden Himmelskörper. Die Szene erinnert an ein Zeltdach, das die Freiheit nomadischer Lebensweisen symbolisiert und zur Reflexion über Heimat anregt. Diese Darstellung betont die Beständigkeit von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, die sich im geselligen Beisammensein zeigt.

Die ART COLOGNE Kölschstangen von 2019 bis 2023 sind im Gaffel Shop www.gaffel-shop.de bestellbar.

Anlässlich der Preisverleihung, die am 18. November in der Talks Lounge der Halle 11.1 der ART COLOGNE stattfand, wurde außerdem mit einer lobenden Erwähnung die beiden zweitplatzierten Entwürfe von Pedro Ramírez Agámez und Jana Marzi gewürdigt.

Bisherige Preisträger und Preisträgerinnen: 2012 Martin Wanka, 2013 Johannes Bendzulla, 2014 Johannes Post, 2015 Matthias Conrady, 2016 Andy Kassier, 2017 Anna Baydak, 2018 Sissy Schneider, 2019 Jiha Jeon, 2020 Sina Guntermann, 2021 Lenia Friedrich, 2022 Saioa Fischer Abaigar & Julia Jesionek.

www.shureesarantuya.com; www.gaffel.de; www.gaffel-shop.de; www.khm.de; www.artcologne.de

