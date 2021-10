GartenClubs Köln – Gärtnern in der Großstadt

Natur mitten in der Stadt – ein wichtiger Aspekt, vor allem für Kinder. Deshalb hat die GAG vor zehn Jahren in Zusammenarbeit mit dem Verein Querwaldein die GartenClubs gegründet. Mittlerweile gibt es 13 dieser umweltpädagogischen Angebote in der ganzen Stadt. Und die feierten kürzlich runden Geburtstag. Das ganze Jahr über finden in den GartenClubs Aktivitäten statt. Je nach Jahreszeit wird gepflanzt, gesät und gejätet, aber auch Spielen, Toben und Basteln stehen regelmäßig auf dem Plan. Der Fokus liegt aber immer auf dem Ziel, den Kindern einen verantwortlichen und nachhaltigen Umgang mit der Natur zu vermitteln. Den hat auch Leon Schönberger im GartenClub Bilderstöckchen vermittelt bekommen. „Als wir hierhergezogen sind, wurde die Gartenfläche gerade hergerichtet. Bei der Eröffnung 2012 habe ich dann das erste Mal dort vorbeigeschaut“, erinnert sich der 15-Jährige, der direkt um die Ecke lebt. Seitdem ist er regelmäßig vor Ort, um sich im Garten und für die Pflanzen zu engagieren. „Es ist toll, diesen Ort zu haben und mit den anderen hier zu arbeiten.“

Solche und ähnliche Geschichten wurden natürlich häufig bei der Geburtstagsfeier erzählt. „Wir zeigen auch viele Fotos aus den vergangenen Jahren – wie alles anfing und wie es sich entwickelt hat“, berichtet Stephan Weinand, geschäftsführender Vorstand von Querwaldein. Entwickelt haben sich die GartenClubs nämlich zu einem richtigen Erfolgsmodell, was nicht nur der 2014 verliehene Umweltpreis der Stadt Köln zeigt. Nach wie vor ist das niedrigschwellige Angebot in den Siedlungen und Quartieren der GAG beliebt und gut besucht. Und längst sind die Kids der ersten Stunde, wie Leon Schönberger, den Kinderschuhen entwachsen.

„Insbesondere für unsere Bestände, in denen die GartenClubs zu Hause sind, ist es besonders wichtig, dass für die Kinder und Jugendlichen etwas getan wird“, sagt GAG-Vorständin Anne Keilholz dazu. „Sie haben hier einen Ort, an dem sie zusammenkommen können und wo ihnen die Natur nähergebracht wird.“ Nach dem Start 2011 im Norden von Chorweiler war Bilderstöckchen der zweite GartenClub, den die GAG und Querwaldein eingerichtet haben. In der ganzen Stadt folgten über die Jahre weitere Clubs. Inzwischen gibt es 13 in verschiedenen Quartieren der GAG. Regelmäßig und das ganze Jahr über bieten die Umweltpädagogen von Querwaldein gemeinsames Gärtnern für Kinder, Jugendliche und einige Erwachsene an. „Die Treffen finden bei jedem Wetter statt. Auch bei Regen“, betont Stephan Weinand. Das Angebot ist offen für alle und kostenfrei.

× Erweitern Klaudius Dziuk

Zum runden Geburtstag schaute auch Ursula Heinen-Esser, NRW-Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, in Bilderstöckchen vorbei. „Das ist eine tolle Leistung, solch ein Projekt seit zehn Jahren mit Leben zu füllen und immer wieder Begeisterung zu wecken“, zeiget sie sich beeindruckt vom Engagement der kleinen Gärtnerinnen und Gärtner. Die führten die prominenten Gäste voller Stolz durch die Anlage und zeigten, wie viel Spaß das gemeinsame Gärtnern machen kann.

Weitere Infos unter: www.gag-koeln.de

