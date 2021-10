Goldener Herbst auf blauem Reifen

Immer mehr Menschen entscheiden sich für das Fahrrad als flexible und umweltfreundliche Mobilitätslösung in der Stadt. Swapfiets verzeichnet in Köln über 6.000 Abonnenten. Deutschlandweit fahren über 75.000 Menschen mit einem Swapfiets durch die Stadt. Der Trend auf dem Fahrradmarkt sind eindeutig E-Bikes. Im Jahr 2020 verkauften Händler im Vergleich zum Vorjahr 43 Prozent mehr elektrische Fahrräder. Doch nicht jeder kann sich ein E-Bike leisten. Außerdem bleiben Bedenken hinsichtlich der Wartung und Nebenkosten eines E-Bikes. Mit dem Power 1 bietet Swapfiets eine innovative Lösung für den Einstieg in die E-Bike-Mobilität. Aktuell zum Einführungspreis für nur 49,90 Euro pro Monat inklusive Reparatur und Absicherung im Fall eines Diebstahls ist das Power 1 eine Premiere auf dem E-Bike-Markt – ein hochwertiges Einsteiger-E-Bike, speziell für die Stadt gefertigt und für alle erschwinglich.

Weitere Infos unter: www.swapfiets.de

