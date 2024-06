Highlight-Spiel in Köln-Deutz

In früheren Jahren war der VfL Gummersbach regelmäßig für seine Saisonspiele in der LANXESS arena zu Gast. Seit 2012 fand jedoch nur noch eine Partie des Handball-Bundesligisten – im Jahr 2016 gegen den Bergischen HC – in Köln-Deutz statt. Nun, acht Jahre später, gastiert die Mannschaft um DHB-Star Julian Köster wieder in Deutschlands größter Multifunktionsarena: Am zweiten Weihnachtstag, den 26.12.2024, empfängt der VfL in der Domstadt am Rhein die Füchse Berlin.

Am ersten Juni-Wochenende ging für den VfL Gummersbach eine erfolgreiche Saison 2023/24 mit einem hervorragenden sechsten Platz zu Ende. Doch bereits jetzt werfen die ersten Highlights der kommenden Spielzeit 2024/25 ihre Schatten voraus. Neben der Teilnahme an der Qualifikation für die EHF European League steht das Highlight-Spiel in der DAIKIN Handball-Bundesliga im Fokus. Am Donnerstag, den 26.12,2024, bestreitet der VfL Gummersbach sein Weihnachtsspiel gegen die Hochkaräter der Füchse Berlin um Weltstar Mathias Gidsel in der Kölner LANXESS arena.

Ab Mittwoch, den 26.06.2024, um 12.00 Uhr, startet der Vorverkauf für Zusatzkarten an Dauerkarten-InhaberInnen und -Inhaber. Diese haben ihre eigene Karte für das Highlight-Spiel bereits in der Dauerkarte 2024/25 integriert und erhalten eine Woche lang exklusiven Zugriff auf weitere Zusatzkarten. Allen Dauerkarten-Inhaberinnen und -Inhaber wird entsprechend ihrer Blöcke in der SCHWALBE arena Gummersbach ein Block im Unterrang der LANXESS arena mit Vorverkaufsstart zugewiesen. Um zu ermöglichen, dass Dauerkarten-Inhaberinnen und -Inhaber bei entsprechendem Wunsch mit Freundinnen, Freunden und Familie zusammensitzen können, für die sie Zusatztickets erwerben, herrscht in diesen Blöcken freie Platzwahl.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt eine Woche später, am Mittwoch, den 03.07.2024, um 12.00 Uhr.

www.vfl-gummersbach.de/tickets/

