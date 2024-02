Hochstimmung beim Finale des 20. Pänz-Pokals

Am 5 . Februar mussten einige Besucherinnen und Besucher des Kölner Einkaufsbahnhofs sichtlich überlegen, ob denn schon Rosenmontag ist. Grund dafür war das spektakuläre Finale des 20 Pänz-Pokals, das mit 1.000 Nachwuchstänzerinnen und -tänzern nicht nur einen Rekord unter den Teilnehmenden verzeichnen konnte, sondern mit 900Zuschauerinnen und Zuschauern auch eine neue Höchstmarke an Besuchenden aufstellte. Eine Woche lang hatten 30 Nachwuchsvereine ihre besten Choreografien aufgeführt, von denen jeder einen Pokal bekam.

Vom 29.Januar bis 2. Februar verwandelten 1.000 Pänz den Kölner Einkaufsbahnhof in eine große Karnevalsfeier. Stimmungstechnisch stand der Pänz Pokal dabei den großen Karnevalssitzungen in nichts nach : Es wurde gesungen, getanzt und vor allem applaudiert. Und das völlig zurecht, denn die 30 Vereine aus Köln und dem Umland präsentierten ihre Choreografien mit Bravour und ohne jede Spur von Lampenfieber.

Eine gewisse Anspannung breitete sich dann am Finaltag doch noch unter den 27 anwesenden Vereinen aus. Denn am 5. Februar kam es nach dem traditionellen Gruppenfoto vor dem Kölner Dom, zur mit Spannung erwarteten Siegerehrung. Aus allen anwesenden Tanzgruppen wurden insgesamt fünf glückliche Gewinner unter Moderation von Robert Greve n ,Moderator und Gründer von „Dat Kölsche Hätz“, ausgelost. Der erste Platzging dabei an die Torschwälbchen der KG Bergheimer Torwache , die ihr Glück kaum fassen konnten . . Die Pänz der Torschwälbchen der KG Bergheimer Torwache wurden , ebenso wie die Vereine auf den weiteren Plätzen, gebührend , gebührend von der jubelnden Menge von der jubelnden Menge gefeiert.

Mit dem 20. Pänz-Pokal geht ein Jubiläumsjahr zu Ende, das wieder einmal gezeigt hat, dass das Event zum Kölner Karneval gehört wie der Dom zu Köln. „Jedes Jahr freuen wir uns ganz besonders auf den Pänz Pokal, vor allem, weil wir sehen, wie viel Spaß es den Kindern macht, auf der großen Bühne zu tanz en , mit wie viel Feuereifer sie dabei sind und das ganze Jahr über hart trainieren . Die immer weiterwachsende Fangemeinde aus Vereinen und Zuschauenden sorgt Jahr für Jahr für eine grandiose Atmosphäre und verwandelt den Hauptbahnhof in einen ganz besonderen Ort “, so Stefanie Toloszycki, Werbereferentin für die Region West der Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe GmbH.

Weitere Infos rund um die Aktion, die Mieter, die die Aktion unterstützen, die Vereine und Termine findet man online unter: paenzpokal.einkaufsbahnhof.de oder auf Instagram und Facebookauf dem Profil @ paenzpokal_official .

