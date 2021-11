Wenn am 17. November Holiday on Ice mit der Weltpremiere von „A New Day“ startet, erleben die Fans der weltweit erfolgreichsten Eisshow, die laut Veranstalter mit Abstand spektakulärste Inszenierung in der fast 80-jährigen Showgeschichte. Die bisher künstlerisch und technisch aufwendigste Holiday-on-Ice-Produktion ist eine Einladung, gemeinsam den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern. Darüber hinaus dürfen sich Fans am 23. Januar 2022 um 13 Uhr auf die Rückkehr der beiden Gaststars Cheyenne und Valentina Pahde (Foto) freuen, die ihr Debüt bereits vor vier Jahren bei der Show „Atlantis“ feierten.

Holiday on Ice, 22.01.2022, 13h, 16.30h, 20h & 23.01.2022, 13h, 16.30h, LANXESS arena, www.holidayonice.com

