Irish Celtic – Spirit of Ireland

Sláinte - und willkommen im Pub, Quelle uriger Gemütlichkeit und des volksverbundenen, manchmal auch melancholischen irischen Lebensgefühls: Hier bringt Wirt Paddy Flynn schwarzbraunes Guinness und goldenen Whiskey unter die Leute, erzählt humorvolle Anekdoten und sorgt im Handumdrehen mit 16 ausgesuchten Tänzer*innen und der traditionellen fünfköpfigen Liveband für jede Menge Stimmung. Zur Jahreswende kommt die einzigartige Produktion für nur wenige ausgewählte Gastspiele nach Deutschland und ist in nur drei Vorstellungen am 02. und 03. Januar 2023 in der Kölner Philharmonie zu erleben.

