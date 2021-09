Jetzt wird's nass bei den SPORT@HOME Specials

Mit einer SPECIALS-Serie lädt die Reihe SPORT@HOME seit dem Sommer in das „sportliche Wohnzimmer“ Kölner Spitzensportlerinnen und Kölner Spitzensportler. Interessierte Kölnerinnen und Kölner können sich für eine Teilnahme bewerben und exklusiv mit den Stars des Kölner Sports trainieren. Hierbei lernt die Gruppe nicht nur den oder die prominenten Sportlerinnen und Sportler näher kennen, sondern vor allem auch die Sportart und die Sportanlage.

Nach Tennisprofi Andreas Mies, Radrennprofi Nils Politt und Golfprofi Carolin Kauffmann sind nunmehr die Cologne Bombs zu Gast bei den SPORT@HOME-SPECIALS. Der Kölner Verein bietet Turmspringen sowie High Diving (Turm- oder Klippenspringen) und Blobbing (Trendsport mit Sprungkissen) an und wurde 2016 gegründet. Mit ihren Sprüngen aus schwindelerregenden Höhen ins kalte Wasser begeistern die Team-MitgliederInnen u. a. mittlerweile 2,4 Millionen Menschen auf TikTok. Das „sportliche Wohnzimmer“ der Cologne Bombs ist das Agrippabad.

Am 07. Oktober 2021 laden die Cologne Bombs zusammen mit fit.KÖLN, dem Veranstalter des SPORT@HOME-Formats, ab 17:30 Uhr zu einem etwa ca. 90-minütigen, abwechslungsreichen Schnupperkurs im Turmspringen ins Aggripabad ein. 15 Personen können dabei sein und die Cologne Bombs persönlich kennenlernen. Teilnahmevoraussetzung gibt es außer einer 3G-Nachweispflicht keine, Jeder ist herzlich willkommen. Die Bewerbung um einen der begehrten Teilnahmeplätze erfolgt ganz einfach per formloser Bewerbungs-E-Mail an sportentwicklungsplanung@stadt-koeln.de. Der Einsendeschluss ist Montag, der 04. Oktober 2021. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Anschluss per E-Mail über ihre Auswahl informiert und erhalten entsprechende Detailinformationen.

