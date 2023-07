Unter dem Namen Kickerpalooza findet am 12. August 2023 in der Live Music Hall die größte Kickerparty Kölns statt. Das Highlight des Kicker-Sommers wird vom Kickersport Masters Köln e.V., dem größten Tischfußballverein der Stadt, und der Kölner Kickerliga organisiert. Partner der Veranstaltung ist die Privatbrauerei Gaffel. Das Kickerpalooza Festival vereint drei Wettbewerbe und eine große Abschlussparty. An über 20 Kickertischen gibt es neben dem Start in die neue Saison der Kölner Kickerliga auch noch ein offenes Doppelturnier mit einem Preisgeld von 1.000 Euro. Zudem gibt es noch den Absolute Giganten Teamcup für alle Hobbyspieler und Kicker-Einsteiger. Nach den Wettbewerben findet eine öffentliche Aftershow-Party statt, bei der nicht nur die Teilnehmer, sondern auch Kicker-Enthusiasten und Fans feiern können.

Weitere Details zur Veranstaltung, einschließlich Informationen zur Anmeldung, den Side-Events und dem Vorverkauf gibt es unter: www.kickerligakoeln.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!