KöllePally-Spendenscheck übergeben

Tolle Stimmung, ein spannender Wettkampf und eine Spende für den guten Zweck: die Premiere des Darts-Events KöllePally war ein voller Erfolg. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) hatte das Event mit Unterstützung des Gloria, von Gaffel und LetsPlayDarts aus der Taufe gehoben. Jetzt fand KöllePally 2024 mit der Übergabe des Spendenschecks seinen krönenden Abschluss.

Comedienne Mirja Regensburg hat das KöllePally-Turnier Anfang April für sich entschieden und durfte die vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg ausgelobten 3.000 Euro Preisgeld einem von ihr ausgewählten guten Zweck zukommen lassen. Gemeinsam mit VRS-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober übergab die Gewinnerin des KöllePally 2024 den symbolischen Scheck jetzt an Claudia Schrimpf vom Vorstand des „Frauen helfen Frauen e.V. Köln“. „Wir sind sehr dankbar für die Spende, da wir uns zu zehn Prozent selbst finanzieren müssen. Spenden sind die Basis, um den Betroffenen die Flucht aus einer gewaltvollen Beziehung in ein Leben ohne Gewalt zu ermöglichen“, stellte Claudia Schrimpf bei der Übergabe heraus. In Köln gibt es aktuell zwei Frauenhäuser, ein drittes ist gerade in der Planungsphase und ist voraussichtlich 2028 bezugsfertig.

Mirja Regensburg betonte: „Für mich war von Anfang an klar, wohin mein Gewinn gehen soll. Als ich mich näher über den Verein informierte, war ich besonders beeindruckt von der Wissenschaftlerin und Feministin Maria Mies. Eine großartige Frau!“ Maria Mies, welche vergangenes Jahr im Alter von 92 Jahren verstarb, war bereits früh politisch aktiv. Inspiriert durch ein in London errichtetes Haus für geschlagene Frauen, sah sie die Notwendigkeit auch in Köln ein Frauenhaus zu errichten. So wurde Maria Mies zur Mitbegründerin des ersten autonomen Frauenhauses, das nach langer Vorarbeit im Jahre 1976 errichtet wurde. Es war das erste Frauenhaus in Westdeutschland und die Initialzündung für die Gründung von immer mehr „Frauen helfen Frauen“-Vereinen in ganz Deutschland. Mirja Regensburg: „Ich freue mich, eine solch wichtige Institution unterstützen zu können. Danke an die KöllePally-Veranstalter, die das möglich gemacht und Köln ein tolles, neues Event geschenkt haben.“

Dr. Norbert Reinkober betonte abschließend: „Ich hätte mir kaum einen besseren Zweck für die 3.000 Euro KöllePally-Preisgeld vorstellen können. Wir sind bereits in die Gespräche eingestiegen und sind zuversichtlich, dass es auch im kommenden Jahr ein KöllePally geben wird.“

Angelehnt an den Alexandra Palace (kurz „Ally Pally“) in London, in dem die Darts-Weltmeisterschaft stattfindet, haben die Veranstalter das neue Kölner Darts-Event KöllePally getauft. Die Mitspieler*innen (160 Bewerber*innen hatten ihr Glück versucht) hatten sich bei vier Vorrunden-Turnieren qualifiziert und wurden im Gloria live einem prominenten Team-Kollegen zugelost. Mit dabei waren in diesem Jahr neben der Gewinnerin Mirja Regensburg Ex-Fußballprofi Mario Basler, Kasalla-Frontmann Basti Campmann, Fußballexperte Sven Pistor, Lokalzeit-Köln-Moderatorin Julia Kleine, Domstürmer-Frontmann Micky Nauber, Podcasterin Ricarda Hofmann und Uschi Winter, „Kult-Wirtin“ aus dem Knobelbecher. Moderiert wurde der Abend von Lukas Wachten. Knacki Deuser, der die initiale Idee für die Veranstaltung hatte, führte die Regie. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten Björn Heuser, DJ Seppobeats und das Team Rhythmusgymnastik. Die Tickets für KöllePally waren restlos ausverkauft.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!