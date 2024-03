Die Rhein-Metropole erwartet mit den KÖRPERWELTEN ein ganz besonderes Sommer-Highlight. Ab 21. Juni 2024 präsentieren Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley ihre Ausstellung KÖRPERWELTEN & Der Zyklus des Lebens in der Oskar-Jäger-Straße in Köln-Ehrenfeld, wo derzeit noch bis zum 26. Mai 2024 „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ gezeigt wird. Die KÖRPERWELTEN gastierten bereits 2000 und 2009 in Köln und sorgten bei den Besucherinnen und Besuchern für generationenübergreifende Begeisterung. Jetzt kommt die weltweit erfolgreichste Anatomieschau mit dem aktuellen Thema “Der Zyklus des Lebens“ in die Domstadt zurück.

Im Fokus der Ausstellung steht der menschliche Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen. Der kontinuierliche Veränderungsprozess des Körpers wird anhand einer Vielzahl echter menschlicher Exponate spannend und anschaulich dargestellt. Die einzelnen Stationen – von der Zeugung bis ins hohe Alter – laden dazu ein, sich intensiv mit seinem eigenen Körper und Lebensstil zu beschäftigen. „Ich möchte zeigen, dass das Reifen ein ganz natürlicher Vorgang ist, den wir mit ein bisschen Mühe mitgestalten können. Dabei sollten wir auch immer ein Auge auf die Zukunft richten", rät Ärztin und Kuratorin der Ausstellung Dr. Angelina Whalley.

Vorrangiges Ziel der KÖRPERWELTEN-Macher ist die gesundheitliche Aufklärung und Prävention. Die faszinierenden anatomischen Präparate, darunter viele Ganzkörper-Plastinate erläutern leicht verständlich einzelne Organfunktionen sowie häufige Erkrankungen. Es wird erklärt, was jeder einzelne tun kann, um seine Gesundheit und eine hohe Lebensqualität möglichst lange zu bewahren. Der Besuch der KÖRPERWELTEN ist für medizinische Laien ebenso empfehlenswert wie für alle, die in den Bereichen Vorsorge und Gesundheit tätig sind. KÖRPERWELTEN ist eine Ausstellung, die den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert. Mehr als 55 Millionen Menschen rund um den Globus haben sich bereits auf diese Selbstentdeckungsreise durch den menschlichen Körper begeben. Die in der Ausstellung gezeigten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mittlerweile mehr als 21.000 Personen registriert sind.

KÖRPERWELTEN & Der Zyklus des Lebens, Oskar-Jäger-Str. 99, 50825 Köln-Ehrenfeld (ehem. Autohaus), ab 21. Juni 2024 – Nur für kurze Zeit, Mo–Fr 9–18h, Sa, So & Feiertage 10–18h (letzter Einlass jeweils um 17h), Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen, www.koerperwelten.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!