Lichterlebnistage Köln 2021

Von Dienstag 26.10. bis Donnerstag 28.10. veranstaltet die Lichttechnische Gesellschaft e.V. die Lichterlebnistage Köln. Drei Tage lang dreht sich in Köln dann alles rund um das Thema Licht. Es werden alle Facetten der Lichtanwendung im Innen- und Außenraum betrachtet. Die Lichterlebnistage Köln sind ein Treffpunkt für Lichtanwender und interessierte Bürger*innen und zeigen den Besuchern, wie vielseitig das Einsatzspektrum von Licht als Gestaltungsmedium ist.

Tagsüber vermitteln Expertinnen und Experten in interdisziplinär ausgerichtete Fachvorträgen Teilnehmenden den aktuellen Stand der Technik und Neuerungen mit Ausblick in die Zukunft. Abends können die Lichtinstallationen an dezentralen Orten, die einer breiten Öffentlichkeit offenstehen, besichtigt werden. Besuchende können in ausgewählten Räumen und Orten der Stadt visuelle Phänomene und architektonische Besonderheiten erkunden. Lichtkonzerte, Workshops, Besichtigungen, Nachtführungen und Lichttouren bieten ein breit gefächertes Angebot und verdichten sich zu einem abwechslungsreichen Lichterlebnis.

So kann man beispielsweise alles über die Stadtbeleuchtung oder die Stadionbeleuchtung des RheinEnergieSTADIONS, die Lichtkonzepte der Flora und der Zentral-Moschee erfahren. Besondere Orte wie das alte Wasserwerk Severin II in der Südstadt oder der Fernwärmetunnel unter dem Rhein werden zu lichtinszenierten Klangräumen. Die Lichterlebnistage Köln bringen eine gute Mischung aus fachlicher Information und Licht zum Erleben.

Anmeldungen für die verschiedenen Events sind unter www.lichterlebnistage.de möglich.

