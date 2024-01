Neuer Sessionshit „Romeo & Julia“

Mit „Romeo & Julia“ hat Brings wieder einen Song herausgebracht, der sich zu einem echten Sessionshit entwickelt hat und in den Sälen und auf Partys für ausgelassene Stimmung sorgt.

Shakespeares weltberühmte Tragödie wird von Brings neu erzählt. Es geht um eine leidenschaftliche Liebe, die an der Realität des Lebens scheitert.

Gaffel unterstützt den neuen Song wie gewohnt mit einer großen Plakatkampagne, die ab Ende Januar hängt und überall in der Stadt zu sehen ist. Weiterhin gibt es Artikel für den Handel wie Kastenstecker und Bierdeckel für die Gastronomie. Das erste Plakat hat die Band an der Außenfläche des „Piranhas“ in der Kyffhäuser Straße beklebt. Brings spielt seit Jahrzehnten regelmäßig in der von Lutz Nagrotzki geführten Kultkneipe.

Seit 2003 besteht die Partnerschaft zwischen den beiden Kölner Institutionen Gaffel und Brings. Die Familienbrauerei supportet die Band seitdem nicht nur bei verschiedenen Veranstaltungen und Projekten, sondern bietet auch regelmäßig Sondereditionen wie Partyfässchen, Bringsflaschen und Merchandising-Artikel an. Brings ist mit dem BrauhausRock regelmäßiger Gast im „Gaffel am Dom“ und spielt bei Jeck im Sunnesching, wo die Band seit Beginn des Festivals Headliner ist.

„Brings ist ein Erfolgsgarant“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Unsere Zusammenarbeit macht viel Spaß, ist sehr professionell und ein perfektes Beispiel für den freundschaftlichen Zusammenhalt zweier starker Kölner Marken.“

„Die Plakatkampagne ist zum Jahresbeginn immer ein Highlight“, sagt Frontman Peter Brings. „Die Unterstützung von Gaffel ist uns sehr wichtig. Denn so werden wir auch im Straßenbild sichtbar.“

Verliebte Pärchen, die sich bis einschließlich Sonntag, den 04.02.2024, vors Plakat am Piranha stellen, sich küssen und diesen Moment festhalten, können zwei VIP-Tickets für das Brings-Konzert am 11. Mai zur Saisoneröffnung des Tanzbrunnens gewinnen. Einfach @gaffel_koelsch in der Instagramstory vertaggen und schon nimmt man an der Verlosung teil.

