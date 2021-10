30 Jahre BRINGS, das bedeutet auch 30 Jahre Höhenflüge, Abstürze und Wiederauferstehungen, Rockband und Straßenköter, Karnevalskapelle und Hitmaschine. Außerdem stehen Brings seit 30 Jahren für klare politische Kante gegen Rechts und für Toleranz und Vielfalt. In „BRINGS – nix för lau“ erleben die ZuschauerInnen eine intensive Reise durch die wechselhafte Rock-’n-’Roll-Biografie der Band – zwischen dem funzeligen Schummer dreckiger Garderoben, Proberäume und Tourbusse, den kochenden Sälen des Kölner Karnevals sowie dem hellen Scheinwerferlicht der großen Bühnen von Rock am Ring bis zum Müngersdorfer Stadion. „BRINGS – nix för lau“ ist ein dokumentarisches Roadmovie mit überraschenden Weggefährten von Eko Fresh über Stefan Stoppok bis Carolin Kebekus über eine Band, deren Herz immer links geschlagen hat.

Der Film wird zwar im Kino zu sehen sein, allerdings geht mit „BRINGS – nix för lau“ auch eine besondere Vertriebsstrategie einher: und zwar in Form einer solidarischen Kneipentournee. Unter dem Motto „Weetschaffshilfe / Nix is verjesse, nix is vörbei“ haben Gaststätten die Möglichkeit, sich an der Film-Kneipentour zu beteiligen. Vom 4. November 2021 bis zum 2. Februar 2022 können interessierte Gastronomien auf Anfrage den Film kostenlos in deren Lokalen zeigen. Sollten sie sich entscheiden, für ihre Vorführung Eintritt oder Spenden zu nehmen, gehen 50% des Erlöses an sie. Der Hauptpartner Gaffel wird die teilnehmenden Gaststätten bei der Kneipentour außerdem mit exklusiven Plakaten und Bierdeckeln zum Film sowie weiteren Kommunikationsformen (z.B. Social Media, Werbemaßnahmen) kräftig unterstützen.

„BRINGS – nix för lau“ , ab 27. Oktober im Kino und ab 4. November in den Kneipen, weitere Infos unter: www.brings-der-film.de & www.gaffel.de

