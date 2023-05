Ordentlich Freikölsch

Seit 2018 spendiert Gaffel für jedes Tor, das der 1. FC Köln in einer laufenden Bundesliga-Saison im RheinEnergieSTADION erzielt, 111 Liter für die FC-Fans. Der aktuelle Kontostand wird nach jedem Tor auf der Stadion-Videowall, auf der Gaffel Homepage gaffel.de/torkonto und über die sozialen Netzwerke veröffentlicht.

Vor der Partie gegen Bayer München befinden sich auf dem Torkonto 3.774 Liter Gaffel Kölsch. Das sind 444 Liter oder vier geschossene Heimspieltore mehr als in der Saison 21/22. Die Mannschaft um den scheidenden Kapitän Jonas Hector kann also bei diesem letzten Spiel in Müngersdorf mit ein paar Toren einige hundert Liter draufpacken.

Der Ausschank erfolgt am Samstag nach Spielende bis 19.30 Uhr durch Mitarbeiter der Brauerei am Oskar-Rehfeld-Weg des RheinEnergieSTADION.

„Für einen reibungslosen Ablauf und die schnellstmögliche Ausgabe des Freikölsch werden wir sorgen“, sagt Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Wir bitten aber auch um Unterstützung der Fans bei der Müllvermeidung und Entsorgung. Auch sollte nicht mehr Kölsch bestellt werden, als getragen werden kann.“

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!