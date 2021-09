Regelmäßige Lauftreffs

Nach Lockerung der Corona-Beschränkung sind die Gaffel Lauffreunde wieder voll auf Touren. Alle 14 Tage trifft sich die Community donnerstags zum gemeinsamen Joggen am Kölner Rheinufer. Mittlerweile über 300 Läuferinnen und Läufer genießen neben dem Sport im Anschluss auch tolle Gespräche und erfrischendes Gaffel Kölsch, Gaffel Wiess und Gaffels Fassbrause aus dem Gaffel Eiswagen.

Treffpunkt ist das HDI-Gebäude auf der Schäl Sick in Köln-Deutz (Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln). Je nach Leistungsstärke kann die Strecke in verschiedene Leistungsklassen (von 5 bis 7 min/km) individuell angepasst werden. Auch der Charity-Gedanke läuft mit. Unterjährig sammeln die Lauffreunde über ein Spendenfass für den guten Zweck. So wurden beispielsweise zum Jahrhunderthochwasser alleine über 500 Euro an „Aktion Deutschland hilft“ gespendet.

Gegründet wurden die Gaffel Lauffreunde bereits 2019 von Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen, selbst ein begeisterter Läufer. „Der Erfolg liegt auch in der Authentizität. Die Lauffreunde sind ein Marketingprojekt, das aber eher aus der Freude zum Sport entstand. Dadurch haben wir eine Identifikation der Teilnehmer zur Marke geschaffen. Wir gewinnen neue Fans durch direkte Kontakte, aber auch durch Reputation und Empfehlung. Die Gaffel Lauffreunde machen uns in der Stadt sportlich sichtbar. Das Projekt ist ein perfekter Fit für die Marke und bringt Menschen unterschiedlicher Couleur in Gemeinschaft dazu, sich vor dem Feierabendbier sportlich zu betätigen.“

Wer mitmachen möchte, kann sich online anmelden. Ein gratis Uhlsport-Laufshirt wird bei regelmäßiger Teilnahme gestellt. Partner der Gaffel Lauffreunde sind Asics, Uhlsport, Fitbit und - ganz neu – Sebamed.

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.gaffel.de/lauffreunde

