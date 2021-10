Rekordspende der KölnBäder an das Tierheim Zollstock

Das 7. Kölner Hundeschwimmen zum Ende der Freibadesaison im Stadionbad war in diesem Sommer eine besonders gelungene Veranstaltung. Aufgrund des tollen Wetters und möglicherweise auch in Folge der Pandemie kamen am 19. September 917 Hunde in Begleitung nach Müngersdorf ins Freibad, 15 Aussteller aus der Hundeszene waren vor Ort - so viele wie nie zuvor. Die Veranstaltung zum Saisonausklang im Stadionbad ist mittlerweile Tradition – ebenso wie die daraus resultierende Spende an das Tierheim in Zollstock, für die die KölnBäder die Summe gerne etwas aufrundet.

Die Spendensumme in Höhe von 1.000 € hat das Tierheim bereits erhalten. Hund und Frauchen/Herrchen zahlten erneut jeweils 9,90 € für eine Teilnahme am Hundeschwimmen, mindestens einen Euro pro Hund überweist die KölnBäder GmbH im Anschluss an das Konrad-Adenauer-Tierheim. Nun erfolgte die symbolische Scheckübergabe im Schatten des Südstadions.

Tierheimleiterin Petra Gerigk freut sich über die jährliche Unterstützung, die in diesem Jahr besonders üppig ausgefallen ist: „Wir können immer Geld gebrauchen und freuen uns über jede Spende. Von Tierfutter bis hin zu baulichen Veränderungen zum Wohle der rund 250 Tiere, die momentan hier bei uns leben – es gibt immer viel anzuschaffen und zu tun. Wir danken allen für ihre Unterstützung.“

Sie hofft, den begonnenen Umbau Ende des Jahres fertigzustellen. Momentan gingen in Zollstock zwar einige Futtermittelspenden ein, die Spendenbereitschaft habe ansonsten etwas nachgelassen. „Man muss sich immer wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen, auch dafür sind sowohl die Scheckübergabe als auch das Hundeschwimmen gut, wo wir als Aussteller immer gerne mit dabei sind.“ Ansonsten freut sich Petra Gerigk darauf, den Adventsbasar im Tierheim auszurichten, der im letzten Jahr pandemiebedingt ausfallen musste. Der Basar findet am Samstag, 20.11. in der Zeit von 14:30 bis 18:00 Uhr statt.

Weitere Infos unter: www.koelnbaeder.de und www.tierheim-koeln-zollstock.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!