Sparkassenübergreifende Hilfe

Das ungeheure Ausmaß der Verwüstung nach den Hochwasserschäden auch im Rheinland lässt die Sparkassen der Region zusammenrücken. Institutsübergreifend ist ab morgigem Freitag, 23. Juli 2021, eine Mobile Filiale der Sparkasse KölnBonn unter anderem in Kall im Einsatz, um die Bargeldversorgung für die Anwohner zu erleichtern. Die Vorstände der Sparkasse KölnBonn und der Kreissparkasse Euskirchen haben dies vereinbart. Die Mobile Filiale wird in dem Eifelort zwischen 10:30 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz von Möbel Brucker stehen. Weitere Einsatzorte sind in Planung.

Vorstandsvorsitzender Ulrich Voigt: „Solidarität ist ein Grundgedanke in der Sparkassenwelt. Nachdem wir erfahren haben, in welch starkem Ausmaß die Kreissparkasse Euskirchen vom Hochwasser betroffen ist, haben wir direkt Kontakt mit den Euskirchener Vorstandskollegen aufgenommen, um unsere Unterstützung anzubieten. Unser Vorschlag war sehr willkommen. Wir stellen gerne unseren Sparkassenbus für die Geldversorgung zur Verfügung, der sonst in Köln im Einsatz ist. Unsere Kundinnen und Kunden haben sicherlich Verständnis dafür. Denn die Bargeldversorgung in den Hochwassergebieten ist momentan sehr schwierig. Sobald sich die Lage entspannt, wird die Mobile Filiale wieder wie üblich ihre Kölner Haltepunkte ansteuern.“

Udo Becker, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Euskirchen freut sich über die Unterstützung der Nachbarsparkasse: „Nur gemeinsam schaffen wir es, in diesen krisenhaften Zeiten für die Menschen da zu sein. Solch tatkräftiger Einsatz von Sparkassen über Geschäftsgebiete hinweg ist sehr wirksam und hilft unseren Kundinnen und Kunden. Unser herzliches Dankeschön geht nach Köln und Bonn für diese Bereitschaft, die Bargeldversorgung in unserem vom Hochwasser betroffenen Kreisgebiet zu unterstützen. Beim Sondereinsatz der Mobilen Filiale werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreissparkasse Euskirchen mit an Bord sein, um unseren Kundinnen und Kunden für Beratung und Fragen zur Verfügung zu stehen.“

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!