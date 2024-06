Spendenverdoppelung auf hiermitherz.de

Wie lange würde es dieses Mal dauern, bis das Budget vergeben ist? Diese Frage stellte sich, als die Sparkasse KölnBonn am 13. Mai 2024 um 9 Uhr ihre Verdoppelungsaktion auf der Spendenplattform hiermitherz.de startete. Für jede eingegangene Spende von bis zu 300 Euro für ein registriertes Projekt auf hiermitherz.de legte das Kreditinstitut noch einmal dieselbe Summe dazu – so lange bis der Fördertopf von 100.000 Euro ausgeschöpft war. Das dauerte gerade einmal 44 Minuten. Dabei wurden 718 Spenden verdoppelt. 107 Projekte aus der Region Köln und Bonn konnten davon profitieren.

Die Sparkasse hatte auf die Verdopplungsaktion frühzeitig hingewiesen. Vereine und gemeinnützige Organisationen nutzten die Kampagne, um sich mit Projekten auf hiermitherz.de zu zeigen, ihr Netzwerk via Social Media zu aktivieren und so Spenden in Form von Crowdfunding im Aktionszeitraum zu erbitten. Erfolgreich für sich werben konnte beispielsweise der Förderverein HeriPänz der KiTa St. Heribert in Köln-Deutz, der das Geld dafür einsetzen möchte, den KiTa-Kindern ein gesundes Frühstück und einen gesunden Nachmittagssnack anzubieten. In vielen Familien ist das keine Selbstverständlichkeit. In Bonn konnte z. B. der Allgemeine Sport-Verein profitieren, der mit den Spenden die Sportrollstühle seiner Mitglieder sicherer machen möchte – insbesondere die von Kindern und Jugendlichen. Mit Ausrüstungsteilen wie Gurten, Riemen, Schnallen oder Speichenschützern kann die Verletzungsgefahr beim Rollstuhlbasketball oder Parcoursfahren deutlich gesenkt werden. Zu den Begünstigten gehört auch der Verein "Radeln ohne Alter" in Bonn, der eine Rikscha für den Stadtteil Duisdorf anschaffen möchte, um damit Seniorinnen und Senioren kostenlose Ausflüge zu ermöglichen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Sparkasse KölnBonn eine solche Verdoppelungsaktion gestartet – mit ähnlich großer Nachfrage. Das damalige Budget war in wenigen Stunden ausgeschöpft. Viele Vereine und gemeinnützige Organisationen können die zusätzlichen Finanzspritzen gut gebrauchen. Denn auch sie haben unter der Inflation und den damit steigenden Kosten gelitten. Die Sparkasse KölnBonn hat diesen Bedarf erkannt und stockt ihren gesamten Fördertopf in diesem Jahr um zusätzliche fünf Millionen Euro auf – von 13,5 Millionen im vergangenen Jahr. Die Spendenplattform hiermitherz.de hat das Institut 2022 gestartet, um Organisationen in Köln und Bonn die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte mithilfe von Crowdfunding zu finanzieren. Jeder Spendende hat damit die Chance, Herzensprojekte auszuwählen und Gutes in seinem direkten Umfeld zu bewirken.

