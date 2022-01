Strom- und Gasversorgung

Nach zahlreichen Insolvenzen von Billigstrom-Anbietern konnten sich Zigtausende KundInnen in den vergangenen Tagen und Wochen darauf verlassen, dass Grundversorgerinnen wie die RheinEnergie einspringen und sie weiterbeliefern. Die Kosten in dieser sogenannten Grundversorgung waren aufgrund extremen Marktentwicklungen mit Preissprüngen von bis zu 500 Prozent in der Strombeschaffung zuletzt stark gestiegen. So lag der Preis je Kilowattstunde (kWh) Strom Anfang des Jahres bei 72,8 Cent, weil die RheinEnergie für die unterwartet große Menge neu zu beliefernder Kunden Energie zu den aktuell hohen Marktpreisen nachkaufen musste.

Seit Mittwoch, 5. Januar, bietet die RheinEnergie auf ihrer Internetseite wieder Wahltarife für Strom und Gas an. Dieser Service war zuletzt aufgrund der ungewöhnlichen, unkalkulierbaren Marktlage ausgesetzt worden. Im Tarif Ökostrom 24 liegt der Arbeitspreis aktuell bei 42,82 Cent je kWh und damit rund 30 Cent unter dem in der Grundversorgung. Allerdings ist er aktuell noch höher als der Preis für die Bestandskunden und spiegelt die derzeitigen Marktverhältnisse wider. Mit dem Wahlangebot bekommen die KundInnen wieder etwas mehr Planungs- und Kalkulationssicherheit. Aufgrund der langfristig angelegten Beschaffungsweise der RheinEnergie ist damit auch gewährleistet, dass das Unternehmen jederzeit seiner Lieferverpflichtung nachkommen kann.

Weitere Infos unter: www.rheinenergie.com

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!