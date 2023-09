Tanzbrunnen Köln Open Air - Rückblick 2023

Für eine begeisternde, coole, überschäumend fröhliche Saisoneröffnung 2023 sorgte am 13. Mai das ausverkaufte Kasalla-Konzert. Der Open-Air-Auftakt zog über 12.800 Besucher an und endete traditionell mit einem spektakulären musiksynchronen Höhenfeuerwerk.

Top-Acts wie der vielfach Grammy-nominierte Sänger und Musikproduzent Nile Rodgers (4.000 Gäste), der hawaiianische Surfer und Singer-Songwriter Jack Johnson (7.000 Fans), der australische Pop-Sänger Dean Lewis (8.000 Besucher) oder der US-amerikanischen Sänger Ryan Leslie (2.000 Zuschauer) lockten die unterschiedlichsten Besucher an.

Deutsche Künstler waren auch 2023 sehr gut vertreten: Cro (ausverkauft mit 12.500 Rap-Fans) ebenso wie Silbermond, die Anfang Juli 8.000 Menschen begeisterten und mit „Auf auf in den Sommer“ zum Feiern brachten. Der Satire-Elektro-Schlagerstar Alexander Marcus zog bei seiner Premiere am Tanzbrunnen stolze 7.500 Zuschauer an; die Bands Revolverheld (5.000 Gäste), Fury in the Slaughterhouse (7.000 Zuhörer) und Element of Crime (4.500 Fans) rockten den Tanzbrunnen und erwiesen sich als Publikumsmagnete.

Große Festivals sorgten mit namhaften Line-ups für beste Stimmung: Kölle feiert – Die Party am Rhein, zum zweiten Mal am Tanzbrunnen, mit elf Stunden Programm und zahllosen Party-Krachern wie Mickie Krause, Michelle, Tim Toupet, Kuhl un de Gäng sowie kölschen Größen wie den Paveiern, oder Miljö (4.000 Besucher).

Das zweite Original Egerländer Festival mit Ernst Hutter, den Egerländer Musikanten, Southbrass und vielen mehr lud zum größten Blasmusik-Open-Air Deutschlands (3.500 Brass-Fans).

Die Latinmusic-Show Vibras bot mit namhaften Künstlern, europäischen Latinmusic Live Acts und Tanzshows erstklassiges Entertainment und war damit ein Hotspot für 4.500 Reggaeton- und Latino-Musikliebhaber.

Ein besonderes Highlight der Open-Air-Saison war wieder einmal das Amphi-Festival: es ist eine der besucherstärksten Veranstaltungen, bespielte an zwei Tagen das gesamte Gelände und begeisterte insgesamt über 26.000 Gothic- und Electronic-Fans.

Schließlich lockte im August wieder das zweitägige VIVAWEST Family Festival mit einem großartigen Mix aus Live-Musik, Mitmachaktionen und Unterhaltungsprogramm zahlreiche Familien und insgesamt 15.000 Besucher an den Tanzbrunnen. Große Namen wie Zoe Wees, Deine Freunde, Miljö und Kasalla begeisterten Groß und Klein.

Zum zweiten Mal veranstaltete die Oper Köln ein OPERN Air, ein eindrucksvolles Konzert, bei dem der Chor der Oper Köln zusammen mit dem Gürzenich-Orchester und namhaften Solisten vor 1.700 Zuhörern einige der größten Hits der Klassik anstimmten.

Absurd-skurrile musikalische Späße mit Helge Schneider (3.000 Zuschauer), kölsche Highlights wie das spätsommerliche Cat-Ballou-Konzert vor 10.500 begeisterten Fans, das Familienfest der Bläck Fööss (3.575 Besucher) oder die Gute-Laune-Spätsommer-Party der legendären Stunksitzungsband Köbes Underground (4.200 Fans) sorgten für ausgelassene Stimmung am Tanzbrunnen. Der stimmgewaltige Männerchor Grüngürtelrosen begeisterte erstmals mit dem Benefiz-Konzert „Sommergarten“ sein Publikum aus 4.000 Mitsängerinnen und Mitsängern.

Events wie das 20. Kölner Musikfest waren wieder im Programm, auch altbewährte Sportveranstaltungen wie der 17. OBI Nachtlauf oder der Carglass Köln Triathlon, bei denen der Tanzbrunnen als Start- und Zielort fungierte.

Viel Spaß, Staunen und gute Unterhaltung für Eltern und Kinder boten in diesem Sommer das Open-Air-Bibi Blocksberg Musical „Alles wie verhext“ (1.000 Besucher) und die beiden Grand-Classic-Ballett-Aufführungen von Dornröschen und Schwanensee mit insgesamt 1.900 Zuschauern.

Ralf Nüsser, Geschäftsführer von Koelncongress, zieht ein Fazit der Saison 2023:„Erst Hitze, dann viel Regen, dann herrliches Sommerwetter – dennoch zog das vielseitige und bunte Tanzbrunnen-Programm weitgehend wetterunabhängig wieder über 220.000 Besucher zur schönsten Freilichtbühne Kölns. Die Kölner wollen feiern, und das tun sie sehr gerne am Tanzbrunnen!“

Am Samstag, den 11. November findet auf dem Open-Air-Gelände wieder der „Große“ Kölsche Countdown 11. im 11.! statt. Mer fiere mit der Famillich am Tanzbrunnen – und alles, was im Kölner Karneval Rang und Namen hat, feiert und spielt zur Sessionseröffnung am Tanzbrunnen vor erwarteten 11.111 jecken Besuchern.

Der Termin für die Saisoneröffnung steht bereits fest. Am 11. Mai 2024 wird BRINGS den Tanzbrunnen mit einem dreistündigen Konzert unabhängig von den Mai-Temperaturen zum Kochen bringen.

Hier geht es zum Koelncongress-Eventkalender: https://koelncongress.de/eventkalender/

