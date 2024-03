Tanzbrunnen Köln – Saison 2024

"Der Tanzbrunnen startet am 11. Mai mit einer rockigen Saisoneröffnung in den Sommer. An diesem Abend wird das 30-jährige Jubiläum von Koelncongress gefeiert.

Zahlreiche internationale und deutschlandweit bekannte Künstler geben sich im Laufe des Sommers die Ehre. Und von Mitte Juni bis Mitte Juli steht der Tanzbrunnen ganz im Zeichen der UEFA-Fußball EM – beim EURO 2024 FESTIVAL Cologne gibt es barrierefreies Public Viewing und viel Action rund um den Fußball“, so Ralf Nüsser, Geschäftsführer von Koelncongress.

Am 11. Mai wird die Tanzbrunnen-Saisoneröffnung 2024 mit dem ausverkauften BRINGS-Konzert alle Fans von Kölschrock begeistern.

Den Anfang einer Reihe von Festivals macht am 19. Mai das Thank You Hip Hop Open Air mit Bands wie Onyx, Lords oft he Underground, Snak the Ripper, Dope D.O.D. und vielen mehr.

Am 25. Mai steigt Malle feiert mit vielen Party-Krachern wie Mickie Krause, Domstürmer, Peter Wackel, Anna Maria Zimmermann, den Paveiern, Funky Marys und vielen mehr – eine grandiose Open-Air-Party für alle Schlager-, Mallorca- und Karnevals-Fans.

NOFX 2024: die US-amerikanische Punkrock- und Melodic-Hardcore-Band beendet ihre musikalische Karriere und geht zuvor auf Final European Abschiedstour. Unterstützt von Circle Jerks, Itchy, Scream, The Last Gang, Negative Approach und Clowns wird sie am 26. Mai in Köln eine einzigartige Setlist mit circa 40 Songs aus 40 Jahren Bandgeschichte spielen.

Das dritte und damit bereits traditionelle Original Egerländer Festival mit Ernst Hutter lädt am 1. Juni wieder zum größten Blasmusik-Open-Air Deutschlands an den Tanzbrunnen. 10 Stunden Blasmusik in all ihrer Vielfalt mit den Egerländer Musikanten, der Kleinen Egerländer Besetzung, Blechhaufn, den Fäaschtbänklern, Viera Blech, Wüdara Musi u.v.a.

Am 2. Juni feiern Fans das Illyrian Festival 2024, das energiegeladene, albanische Open-Air-Festival in Deutschland. Das Line-Up wird in Kürze bekannt gegeben.

Am 10. Juni rockt die britische Band Status Quo den Tanzbrunnen: Welthits wie “Rockin‘ All Over the World“ oder “Whatever You Want“ aus sechs Dekaden Bandgeschichte dürfen dabei nicht fehlen. Fans können sich auch auf Special Guest und Perfect Match, die Spider Murphy Gang freuen.

Am 18. Juli bezaubert die kanadische Folksängerin und Märchenfee Loreena Mc Kennitt mit glasklarer Sopranstimme und Harfe. Ihre Summer Tour 2024 wird wieder mit traditionellen irischen, keltischen und auch orientalischen Motiven begeistern.

Der deutsche Hip-Hop-, Reggae-, Soul- und Funk-Musiker Jan Delay & Disko No. 1 breitet am 19. Juli bei seiner Best-of-25-Years-Tour das ganze Spektrum seiner musikalischen Karriere aus. Ob Alt-68er, Rap-Nerd oder Gen-Z, jeder, der einen gepflegten Beat zu schätzen weiß, liebt seine Musik.

Musiker, Schauspieler und Entertainer Hardy Schwetter unterhält als Kunstfigur Christian Steiffen, Gott of Schlager, beim großen Christian Steiffen Open Air 2024 am 20. Juli.

Am Wochenende vom 27. und 28. Juli sorgt das XVIII. Amphi Festival mit Stars der Gothic-, New Wave-, Post Punk-, Synthipop- und Industrial-Szene wie And One, Eisbrecher, Project Pitchfork oder Blutengel für einen ausverkauften Tanzbrunnen – beim Familientreffen der schwarzen Szene strahlt die Dunkelheit.

Bereits zum dritten Mal gastiert der deutsche Rapper, Sänger und Produzent Alligatoah am 31. Juli am Tanzbrunnen, denn – Live-Musik IST eine Lösung!

Der deutsche Sänger, Songwriter und Chartstürmer Clueso steht am 2. August auf der Open-Air-Bühne – seine Show verspricht großes Gefühl und entspannten Jam-Charakter.

Erstklassiges Entertainment mit Manuel Turizo, Lunay oder Ryan Castro sowie auch mit Tanzshows, europäischen Latinmusic Live Acts und vielem mehr liefert am 3. August die Latinmusic-Show Vibras

Der italienische Sänger, Moderator und Entertainer Giovanni Zarella wird am 6. August seine Fans gemeinsam mit seiner TV-Band bei einer italienischen Sommernacht mit viel Temperament und sonnigem Dolce-Vita-Feeling in seinen Bann ziehen.

. seine Fans gemeinsam mit seiner TV-Band bei einer italienischen Sommernacht mit viel Temperament und sonnigem Dolce-Vita-Feeling in seinen Bann ziehen. Am 8. und 9. August präsentiert der deutsche Rapper Finch seinen Fans mit Chart-Hits wie „Abfahrt“ oder „Herzalarm“ bei „10 Jahre Finch – Die große Open Air Tour 2024“ die Highlights seiner Karriere: Feierlaune pur, und volle Deutschrap-Power live auf der Tanzbrunnen-Bühne.

Gefeiert wird ebenso in einer (hoffentlich) lauen Sommernacht am 10. August, wenn beim Stadt ohne Meer Festival junge Namen wie Apsilon, Blumengarten, Elimako, Jeremias, Tränen oder Special Act TBA im Line-Up stehen. Von Indie-Rap bis Rock ist alles möglich, das Festival lässt sich in keine Schublade stecken. Präsentiert wird es von 1Live und dem Diffus Magazin.

Energiegeladene Folk-Pop-Performances, verbunden mit authentischen Geschichten serviert am 15. August der australische Sänger Ziggy Alberts bei seiner New Love World Tour.

Helge-Schneider-Fans fiebern dem 16. August, der neuen Show „Katzeklo auf Räder" entgegen.

der neuen Show „Katzeklo auf Räder“ entgegen. Am 17. August sorgen die Bläck Fööss mit ihrem traditionellen Sommerkonzert auf der Tanzbrunnen-Bühne für gute Laune.

Am 18. August ist „Party Like a Rockstar" angesagt: Festival-Besucher tanzen den Mambo No. 5 oder Nsync-Choreos, sie kommen beim Sandkastenliebe Open Air 2024 mit ins Abenteuerland,wo Party-Hits der 90er und der frühen 2000er gefeiert werden.

ist „Party Like a Rockstar“ angesagt: Festival-Besucher tanzen den Mambo No. 5 oder Nsync-Choreos, sie kommen beim Sandkastenliebe Open Air 2024 mit ins Abenteuerland,wo Party-Hits der 90er und der frühen 2000er gefeiert werden. Am 31. August und am 1. September gibt es beim VIVAWEST Family Festival Unterhaltung für die ganze Familie mit Leony, Volker Rosin, Pelemele, Dikka, Herrh, Miljö, Finn & Jonas, den Lucky Kids und vielen mehr.

Am 6. September werden bei der traditionellen Spätsommer-Party der Stunksitzungs-Band Köbes Underground mit viel Spaß kölsche Cover-Versionen internationaler Hits gefeiert.

Als einzige Laufveranstaltung in diesem Jahr ergänzt der traditionell am Tanzbrunnen startende Carglass Köln Triathlon am 7. September das Programm.

Montez gehört zur absoluten Spitze der Songwriter und Rapper im deutschsprachigen Raum. Beim Montez Sommer Open Air 2024 am 11. September bietet er seinen Fans typische Balladen und neue Songs.

Bereits zum zweiten Mal rocken die Grüngürtelrosen den Tanzbrunnen: Am 14. September begeistert der Männerchor mit dem Benefiz-Konzert „Großer Grüngürtelrosen-Sommergarten" sein mitsingendes Publikum.

begeistert der Männerchor mit dem Benefiz-Konzert „Großer Grüngürtelrosen-Sommergarten“ sein mitsingendes Publikum. Am 15. September sorgen Deine Freunde mit „Kindsköpfe im Park“ für einen trubeligen, stimmungsvollen Abschluss der Open-Air-Saison. Sie verbrüdern sich mit den Kindern, amüsieren die Eltern und thematisieren so ziemlich alles, was in den titelgebenden Kindsköpfen vor sich geht.

Ein Hinweis zur Gastronomie am Tanzbrunnen: Der Biergarten der Rheinterrassen öffnet ab dem Osterwochenende. Öffnungszeiten sind Samstags 12:00bis 24:00 Uhr und Sonntags 12:00 bis 22:00 Uhr, alle weiteren Informationen zu den unterschiedlichen Zeiten unter www.rheinterrassen.eu/biergarten.

Wenn die Wetterlage es zulässt und der Sand trocken ist, wird der km 689 Cologne Beach Club ab dem1. Mai im neuen Look strahlen und öffnen – Uhrzeiten in Kürze unter www.km689.de.

Im Herbst ist wieder die traditionelle Karnevalsparty der Karnevalsgesellschaft Die Große von 1823 auf dem Open-Air-Gelände geplant, in diesem Jahr zum jecken elften Mal: 11. im 11. - Der Große Kölsche Countdown am Montag, den 11. November 2024.

Ralf Nüsser, Geschäftsführer von Koelncongress: „Der Tanzbrunnen als Open-Air-Gelände mit hauseigenem Strand, Domblick und unvergleichlicher Atmosphäre bietet auch 2024 wieder ein buntes, diverses Programm für alle seine Freunde. Seine Vielfältigkeit zeigt sich bei großen Konzerten, bei zahlreichen Festivals für alle Generationen und jeden Geschmack, aber auch bei Firmen- und Gesellschaftsveranstaltungen.“

Alle Infos unter https://koelncongress.de/eventkalender/

