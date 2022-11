Tierisch schöne Weihnachtszeit

Der Kölner Zoo hat rund um die Feiertage regulär geöffnet (9-16:30h). Bitte beachten: Der Zoo-Tagesbetrieb endet in der Zeit der Christmas Garden-Veranstaltung (noch bis 15. Januar) ausnahmsweise 30 Minuten früher. Die abendliche Christmas Garden-Veranstaltung findet zwischen den Jahren ebenfalls wie gewohnt statt. Ausnahmen sind Heiligabend und Silvester. Der Zoo schließt an diesen beiden Tagen bereits um 14h. Tagestickets kosten an diesen beiden Tagen jeweils nur den Gruppentarif.

Heiligabend: Kinder bis 12 Jahre können kostenlos in den Zoo

An Heiligabend macht der Kölner Zoo allen Pänz ein besonderes Geschenk. Kinder bis einschließlich 12 Jahre können dann gratis in den Zoo. Das Angebot gilt aufgrund der Aufsichtspflicht nur in Begleitung einer erwachsenen, zahlenden Aufsichtsperson. Die Zoogastronomie bietet Kindern am Café Almira kostenlos Kinderpunsch.

Zoo verschenken – und „tierisch“ viel Freude bereiten – Zoo Shop auf dem Weihnachtsmarkt

Der Geschenk-Tipp: Wer nach dem richtigen Weihnachtspräsent für Groß und Klein sucht: Zoo-Jahreskarten sorgen an 365 Tagen für „tierisch“ viel Spaß. Sie sind schon ab 55€ erhältlich unter www.koelnerzoo.de/jahreskarten-de oder beispielsweise auch auf dem gerade gestarteten Neumarkt-Weihnachtsmarkt, bei dem der Kölner Zoo Shop mit einem eigenen Stand vertreten ist.

Christmas Garden: Zauber der Weihnachtszeit

Noch bis zum 15. Januar 2023 findet im Zoo der abendliche Christmas Garden statt. Rund 25 Lichtensembles mit kunstvollen Licht- und Soundeffekten an verschiedenen Punkten auf dem Zoo-Gelände sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Das ist perfekt für einen Abendausflug mit Familie und Freunden. Auch als Gutschein erhältlich. www.christmas-garden.de/koeln/.

