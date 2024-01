Volleinsatz

Der Winter hat Köln fest im Griff. Die aktuelle Wettervorhersage prognostiziert weiterhin niedrige Temperaturen und Glättegefahr. Die AWB bittet um Verständnis, dass es durch die Wetterlage zu zeitlichen Verzögerungen bei der Leerung der Abfallbehälter kommen kann. Das kann dazu führen, dass heute Tonnen stehen bleiben und erst morgen geleert werden. In Ausnahmefällen erfolgt die Leerung erst beim regulären Folgetermin. Hierbei werden auch Nebenabfälle mitgenommen. Die Wertstoff-Center in Ossendorf und Gremberghoven sind geöffnet. Die Schadstoffmobile sind heute nicht unterwegs.

Die AWB setzt seit 4 Uhr insgesamt rund 670 Einsatzkräfte in 150 Fahrzeugen ein. Planstufe 1 ist abgeschlossen, aktuell gilt Planstufe 2. Diese umfasst die wichtigen Zufahrtsstraßen zu Wohngebieten. Parallel zum maschinellen Winterdienst findet der manuelle Winterdienst an verkehrswichtigen Fußgängerüberwegen, Wegeverbindungen sowie rund 1.200 Bushaltestellen statt. Die Mitarbeitenden streuen Granulat an glatten Stellen und beseitigen losen Schnee.

Die AWB bittet alle Kölnerinnen und Kölner, bei winterlichen Straßenverhältnissen die notwendige Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen. Alle Eigentümer sind für den Winterdienst auf dem Gehweg vor ihrer Immobilie verantwortlich. Der anfallende Schnee sollte dabei nicht auf Radwege oder die Fahrbahn geräumt werden.

