„Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Liebe“

Produzent und Geschäftsführer Maik Klokow hat die 35-köpfige, internationale Cast für „Moulin Rouge! Das Musical“ bekanntgegeben. Die vielfach prämierte Ausnahmeproduktion feiert am 6. November ihre Deutschlandpremiere im Kölner Musical Dome.

Riccardo Greco wird den jungen Schriftsteller Christian verkörpern, der sich in den Star des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge verliebt: Satine, gespielt von Sophie Berner. In den weiteren Hauptrollen sind zu sehen: Gavin Turnbull als extravaganter Clubbesitzer Harold Zidler, Vini Gomes als Tangotänzer Santiago, Alvin Le-Bass als Künstler Toulouse-Lautrec, Gian Marco Schiaretti als Duke of Monroth sowie das Herzstück des Moulin Rouge: Die vier Lady Ms – eine Hommage an das legendäre „Lady Marmalade“ – bestehend aus Annakathrin Naderer (Nini), Oxa (Baby Doll), Olivia Irmengard Grassner (La Chocolat) und Shanna Michelle Slaap (Arabia).

× Erweitern Foto: Paul Hüttemann Der Cast von „Moulin Rouge Das Musical“

Die Proben für Moulin Rouge! Das Musical beginnen Mitte August - genau ein Jahr nachdem die ersten Castings für die Produktion gestartet sind. Tausende Bewerbungen gingen nach der Ausschreibung im letzten Jahr ein, rund 700 Personen wurden zur Teilnahme an den Auditions eingeladen. Gecastet wurde vor Ort in Köln, Hamburg und Wien. Produzent und Geschäftsführer Maik Klokow erklärt: „Die Show stellt hohe Anforderungen – stimmlich, schauspielerisch, tänzerisch, aber auch emotional. Ein internationales Casting in so hoher Qualität mitten in Pandemiezeiten abzuhalten war eine unglaubliche Herausforderung für alle Beteiligten. Das Original-Kreativteam aus New York und London war per Livestream bei allen Auditions dabei, hat VideoScreenings der Darsteller*innen ausgewertet und war eng in alle Prozesse eingebunden.“

Die Wahl fiel auf insgesamt 35 Künstler*innen aus der ganzen Welt - von Italien über die USA bis nach Kuba und Brasilien. Gemeinsam werden sie die mit 10 Tony Awards ausgezeichnete Produktion in Köln auf die Bühne bringen. Maik Klokow: „Das Moulin Rouge ist ein Ort der künstlerischen Vielfalt – hier ist jede*r willkommen. Diese Offenheit war uns auch bei der Auswahl unserer Cast extrem wichtig. Einige unserer Darsteller*innen standen bisher noch nie in Deutschland auf der Bühne oder feiern mit uns sogar ihr professionelles Musicaldebüt. Diese Cast ist voller Energie und bringt absolutes Weltklasse-Niveau nach Köln. Aber gleichzeitig verkörpert sie auch all das, was unsere Produktion ausmacht - die Werte der Bohéme, die heute vermutlich wieder aktueller sind denn je: Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Liebe!“

Für Hauptdarstellerin Sophie Berner ist es das erste Engagement in der Domstadt. Aufgewachsen ist sie in München, aktuell lebt sie in Berlin. Ihre erste Rolle war die Sally Bowles in Cabaret. Seitdem war sie in Klassikern wie Chicago oder West Side Story zu sehen und hat diverse Soloprogramme auf die Bühne gebracht. Moulin Rouge! Das Musical wird nun ein neues großes Kapitel in ihrer Karriere: „Ich freue mich sehr darauf, dass wir diese Wahnsinns-Reise in Köln starten. Satine ist so eine faszinierende, starke Frauenrolle mit Ecken und Kanten und einem Herz für die Bühne. Ich kann es kaum erwarten, diese Figur weiter zu erarbeiten und mit all ihren Facetten auch in mir zu entdecken.“

„Eine Rolle als deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne bringen zu dürfen, ist natürlich eine unglaubliche Ehre“, freut sich auch Riccardo Greco auf die Herausforderung. Er war zuletzt in St. Gallen als Jesus in Jesus Christ Superstar zu sehen und steht aktuell noch als Galileo in der Tourneeproduktion von WE WILL ROCK YOU auf der Bühne. Er spielte u.a. in Ghost – Das Musical und Tanz der Vampire und war jahrelang festes Mitglied am Landestheater Linz. Zu Moulin Rouge! Das Musical hat er eine ganz besondere Verbindung: „Ich habe den Film MOULIN ROUGE! seit seiner Veröffentlichung schon unzählige Male geschaut. Er ist einfach sensationell, insbesondere die Figur des Christian. Er ist ein Freigeist, ein ‚Bohemian‘, der sein Herz auf der Zunge trägt. Das liebe ich an der Rolle und damit kann ich mich sehr gut identifizieren.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!