Weihnachtsüberraschung für Kita-Kinder

Seit fünf Jahren unterstützen NetCologne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die SKM Kita in Köln-Bickendorf. Die als VorleseInitiative gestartete Patenschaft hat sich durch das Engagement der „Netties“ mittlerweile auch auf regelmäßige Aktionstage und Ausflüge mit den Kindern ausgeweitet. Durch Corona musste die Patenschaft in Präsenz in diesem Jahr ruhen, dafür haben die Mitarbeitenden ihre Verbundenheit nun auf andere Weise gezeigt: Nach einer unternehmensweiten Sachspendenaktion gab es erstmals einen Weihnachtsbasar im Freien für die Kinder und natürlich auch ein großes Weihnachtspaket voller Spielzeug und Überraschungen.

Weihnachtsüberraschung mit großem Spielzeugpaket

Auch in diesem Jahr wartete auf die Kita-Kinder der SKM Kita wieder eine Weihnachtsüberraschung von NetCologne: Ein mit den Erzieherinnen abgestimmtes Spielzeugpaket im Wert von 2.500 Euro wurde von den beiden NetCologne Weihnachtsmännern Claus van der Velden (kfm. Geschäftsführer der NetCologne) und Nadjib Rajab (Geschäftsführer der NetCologne IT Services) zum Start der Adventszeit persönlich übergeben. Darunter waren unter anderem sportliches Equipment für den Bewegungsraum der Löwengruppe, eine Werkbank mit Bau-Sets für die Eichhörnchen Gruppe, Magnet-Bausteine und Experimentiersets für die Igelgruppe und ein Erzähltheater mit Sitzecke für die Elefanten- und Pinguingruppe. „Mit dem neuen Spielzeug wartet auf die Kinder während der Weihnachtszeit jede Menge Abwechslung und sie haben wieder Neues zum entdecken und ausprobieren“, freut sich Susan Bücheler, Leiterin der SKM Kita.

× Erweitern Thomas Schmidt V.l.n.r.: Nadjib Rajab (GF NetCologne IT Services), Susan Büchler (Leiterin SKM Kita Bickendorf), Jessica Engels (Projektleiterin NetChild NetCologne), Claus van der Velden (kfm. GF NetCologne) beim Weihnachtsbasar.

Mitarbeiter-Spendenaktion

Darüber hinaus wurden im Rahmen einer internen Wichtelaktion für die Kinder auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NetCologne und ihrer Tochter NetCologne IT Services aktiv einbezogen. Sie sammelten zwei vollgepackte Autos mit Spiel- und Anziehsachen für die Kinder, aus denen sich dann bei einem Weihnachtsbasar jeder ein Lieblingsstück mitnehmen konnte. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Herzblut sich die Kolleginnen und Kollegen hier persönlich engagieren“, sagt NetCologne Geschäftsführer Claus van der Velden. „Und die strahlenden Kinderaugen zeigen uns, dass wir mit dieser Mitarbeiter-Initiative in der Nachbarschaft wirklich etwas bewegen können – auf beiden Seiten. Ich freue mich schon auf das kommende Jahr, wenn wir mit den Kids hoffentlich wieder raus auf Abenteuersuche gehen.“

Fünf Jahre Patenschaft

Die Patenschaft zwischen der Kölner SKM Kita und NetCologne besteht bereits seit fünf Jahren. Gestartet ist die Zusammenarbeit mit regelmäßigen Vorlesestunden, für die die NetCologne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit freigestellt wurden. Daraus entwickelten sich schnell zusätzliche Aktionstage, bei denen die Kita beispielsweise bei der Gartenumgestaltung unterstützt wurde oder mit den Kindern Waldausflüge, Zoobesuche, eine Schiffstour oder auch mal ein Besuch in den Kölner Dom organisiert wurden. „Die Kinder freuen sich immer sehr über die Aktionstage mit den Netties und haben jede Menge Spaß dabei, die Welt zu entdecken“, erklärt Kita-Leiterin Susan Büchler. „Viele unserer Kita-Kinder kennen das von zuhause leider nicht und deshalb sind diese Erlebnis-Auszeiten für sie umso wertvoller. Mit unserem Kita-Team allein könnten wir das personell gar nicht stemmen, deshalb sind wir sehr dankbar für die tatkräftige Unterstützung aus der Nachbarschaft“, so Büchler weiter.

