Wer? Wie? Was? Wo? Köln!

Köln wieder, neu oder erstmalig kennen lernen, das geht beim „Entdecke Köln Tag“ am 04. und 05. September 2021. Egal, ob man schon immer eine Städtereise nach Köln machen wollten oder ob man fest eingesessene/r KölnerIn ist und die wunderschöne Domstadt am Rhein einmal anders erleben will: Der „Entdecke Köln Tag“ bietet außergewöhnliche, kostenfreie Stadtführungen und attraktive Hotelübernachtungen inklusive Frühstück und zusätzlichem Special.

Interessierte können zwischen vielen verschiedenen, kostenlosen Stadtführungen, die sich nicht nur auf die touristischen Highlights konzentrieren, sondern die auch durch die einzigartigen Veedel Kölns führen oder spezielle Themen hervorheben. So können nicht nur Reisende, sondern sicher auch KölnerInnen vieles (neu) entdecken.

Ergänzt wird das Angebot durch Sonderangebote von insgesamt 24 Kölner Hotels. Als KölnerInnen kann man sich dann einmal selbst als Gast in der eigenen Stadt fühlen und als Nicht-KölnerInnen den Aufenthalt mit einer entspannten Übernachtung abrunden. Übernachtungen gibt’s ab 49,- € pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück und eines zusätzlichen Specials in einem der teilnehmenden Hotels; die individuellen Specials reichen von einem Kölsch an der Bar über eine Hotelführung bis hin zu einer Cocktail-Schnupperstunde mit einem Barkeeper.

Weitere Infos unter: www.koelntourismus.de

