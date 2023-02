Annett Louisan: „Babyblue“

Die Stimme des deutschsprachigen Chansons, Annett Louisan, veröffentlicht am 17. Februar 2023 ihr neues, zehntes Studioalbum „Babyblue“. Bereits wenige Tage später, am 21. Februar, präsentiert sie mit ihrem achtköpfigen Ensemble das erste Mal ihr neues Werk in voller Länge auf der großen Live­Bühne in der Hamburger Elbphilharmonie. Das Publikum darf sich mit der Künstlerin und der feinen musikalischen Besetzung aus Streichern, Piano, Kontrabass, Gitarre und Drums auf einen besonderen Abend freuen und gemeinsam mit Annett Louisan in ihre fabelhafte Welt eintauchen.

Annett Louisans neue CD trägt den Namen „Babyblue“ und ist, das wird gleich klar, ein Album über den Blues in der Mitte des Lebens und das Älterwerden. Voller Hingabe und Humor, augenzwinkernd und aufrichtig zugleich, erzählt Annett Louisan über Angst, aber auch das Annehmen dieses Lebensabschnittes. Vom Glück und vom Unglück, wie sich beides bedingt und wie nicht nur Menschen kommen und gehen, sondern auch man selbst. Solange, bis man schließlich wieder zu sich findet. Produziert wurde Annett Louisans „Babyblue“ von Tim Tautorat, der sich mit seinen Arrangements der gemeinsamen Kompositionen vor den Chansons der späten 60er- und frühen 70er-Jahre verbeugt und die Melancholie von „Babyblue“ auch musikalisch gekonnt einfängt.

Nach „Kitsch“ aus dem Jahr 2020 ist „Babyblue“ das zehnte Studioalbum von Annett Louisan, einer der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. 2004 wurde sie mit „Das Spiel“ fast über Nacht zum Star. Nicht nur die Radiostationen verliebten sich in den federleichten Popsong. Das erste Album „Bohème“ erreichte nach sechs Wochen Gold- und nach neun Wochen Platinstatus. Es wurde damit zum am schnellsten verkauften Debütalbum der deutschen Musikgeschichte. Acht Alben folgten bis heute, alle erreichten die vordersten Chartregionen. Über 1,5 Millionen Exemplare ihrer Alben wurden bis heute verkauft oder gestreamt.

× Erweitern Foto: Jim Rakete

Im Januar 2023 erhielt Annett Louisan die begehrte Auszeichnung des „Paul-Lincke-Ring“ 2023. Der nach dem Komponisten Paul Lincke („Berliner Luft“) benannte Ring wird seit 1955 im jährlichen Rhythmus zu seinem Gedächtnis verliehen. Er geht an Künstler, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik und neue musikalische Bühnenwerke in besonderem Maße verdient gemacht haben.

Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrem fantasievollen musikalischen Repertoire, sinnlich-verspielten Texten, ihrer glaubwürdigen Persönlichkeit und ihrer charismatischen Ausstrahlung bereichert sie die deutsche Musikszene seit bald 20 Jahren. Als prägende deutsche Chansonund Popsängerin setzt sie die 1955 begründete Tradition der im Namen von Paul Lincke geehrten PreisträgerInnen fort. In der Zusammenarbeit mit so unterschiedlichen Musikern wie Danny Dziuk, Udo Jürgens, James Last, Hardy Kayser, Peter Plate, Frank Ramond, Tobias Kuhn, Michael Geldreich und Tim Tautorat hat Annett Louisan ihren ganz eigenen Stil entwickelt“, begründet die PaulLincke-Ring-Jury die Entscheidung für Annett Louisan.

„Annett Louisan“, 16.11., 20h, Palladium, VVK: ab 44,90€

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!