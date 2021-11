Das Mekka für Kunstinteressierte

Nach mehreren Pandemie-bedingten Verschiebungen können die Messen ART COLOGNE sowie die COLOGNE FINE ART & DESIGN (CFA) diesen November endlich wieder mit reger Publikumsbeteiligung stattfinden. Die beiden Messen wurden zusammengelegt und öffnen zeitgleich im traditionellen Monat der COLOGNE FINE ART & DESIGN. Der 54. internationale Kunstmarkt, die ART COLOGNE, ist international bekannt für die Präsentation und für den Verkauf anerkannter moderner und zeitgenössischer Kunst. Sowohl nationale und internationale Galerien mit Rang und Bedeutung stellen hier aus. Ferner geben Podiumsdiskussionen einen interessanten Einblick in aktuelle Themen des weltweiten Kunstmarkts. Der ART COLOGNE Preis, verliehen durch den Bundesverband Deutscher Galeristen und Kunsthändler (BVDG), würdigt schließlich herausragende Leistungen in der Kunstvermittlung. Im Rahmen der COLOGNE FINE ART & DESIGN konzentriert sich das Geschehen auf die Felder Angewandte Kunst, Antiquitäten und Design, Skulpturen, Schmuck, Porzellan, Bücher und mehr. Für BesucherInnen der ART COLOGNE sowie der COLOGNE FINE ART & DESIGN sind die Deutzer Messehallen vom 19. bis zum 21. November geöffnet.

× Erweitern Koelnmesse GmbH/Art Cologne/Harald Fleissner ART COLOGNE, Stand Soy Capitán, Wagner

Spektren der Kunst

Von knallbunten Skulpturen und Gemälden, bis hin zu alten Holzuhren und asiatischen Zeichnungen: Die ART COLOGNE sowie die COLOGNE FINE ART & DESIGN bieten BesucherInnen Anschauungsmaterial für einen stundenund tagelangen Besuch. Kunstinteressierte, HändlerInnen und Fachpublikum tauschen sich hier aus. Die Galerien der ART COLOGNE teilen sich auf in die Bereiche Contemporary, Modern/Post War, das Förderprogramm New Positions, Collaborations, Neumarkt und Editions. Auf der COLOGNE FINE ART & DESIGN wird darüber hinaus außereuropäische Kunst und insbesondere Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts gezeigt.

Events der ART COLOGNE

Neben den gezeigten Werken, bieten auch die Events Wissenswertes aus der Welt der Kunst. Das 10. Kölner Kunstversicherungsgespräch spricht diesmal etwa das Thema „Preis. Wert. Nachhaltig? Die Kunst, das Klima und die Versicherung“ an. Die Zadik Sonderschau (Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung) bespielt das Thema „5 Jahre Avantgarde: Helmut Rywelskis art intermedia, Köln 1967­1972“ mit einer Ausstellung zum Kölner Galeristen Rywelski, welcher mit seiner Kritik am kommerziellen Kunstmarkt für Aufsehen sorgte. Über die Digitalisierung im Kunstmarkt sprechen ExpertInnen am 20.11. von 11.30 bis 13 Uhr im Kongresssaal des Messegeländes.

× Erweitern Koelnmesse GmbH/CFA/Thomas Klerx COLOGNE FINE ART & DESIGN, Stand Viebahn-Kunsthandel

INFO ART COLOGNE und COLOGNE FINE ART & DESIGN, Publikumstage 19.-21.11., Koelnmesse, Messeplatz 1 (Deutz), Tageskarte 25 €, Tel. 82 10, Ö: Fr/Sa 11-19h, So 11-18h, weitere Infos unter: www.artcologne.de & www.colognefineart.de

