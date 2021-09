In großer Vorfreude auf die vielen 'neu terminierten' Veranstaltungen blicken die MacherInnen auf das kommende Cologne Comedy Festival. Seit nunmehr 30 Jahren steht Deutschlands größtes Comedyfestival für die Hochsaison des guten Humors und ist Sprungbrett unzähliger deutscher Comedians. Und was gibt’s jetzt hier zu lachen? Na das!

Köln Lacht!

Mit der großen Eröffnungsshow „Köln Lacht!“ feiert das Cologne Comedy Festival sein 30-jähriges Bestehen und startet mit einem erstklassigen Mix die diesjährige Hochsaison des guten Humors. Das Publikum erwartet ein „Best of the Fest“, moderiert von Markus Barth, mit Highlights des diesjährigen Festivalprogrammes, darunter Fee Badenius, Nessi Tausendschön, Simon Stäblein, Moritz Netenjakob, Kinan AI, ein Auszug aus dem Kölner Musical „Himmel & Kölle“ und eine Jubiläumsüberraschung mit den Niegelungen.

Comedy Readings

Die lustigste Lesung des Jahres: Pünktlich zum CCF-Jubiläum kehrt eine der beliebtesten und erfolgreichsten Veranstaltungsreihen wieder ins Festival zurück: Die Comedy Readings. Ein Ensemble bestehend aus Humorspitzenkräften wie Bastian Pastewka, Annette Frier, Max Giermann und vielen weiteren, liest und präsentiert drei bisher unveröffentlichte Sitcom-Drehbücher und Komödien. Aufgezeichnet wird die Sause zudem von Audible.

Match Me If You Can/Die Impro-Dating-Show / Köln-Premiere.

Eine interaktive Comedy-Show für Singles, Paare und Paare, die wieder Singles werden wollen. Alexis Kara, Sandra Sprünken und Gilly Alfeo – bekannt aus der Springmaus - haben sich ein neues Ziel gesetzt: So viele Menschen wie möglich an einem Abend miteinander glücklich zu machen. Herausgekommen ist ein Abend mit Zeit für die Liebe und Zeit, um Menschen kennenzulernen, die das Leben mit Spaß bereichern.

Ausgezeichnet! - Die Nacht der PreisträgerInnen

In der Abschlussgala, durch die Ariane Müller und Julia Gámez Martín vom preisgekrönten Musikkabarett-Duo Suchtpotenzial leiten werden, werden unterschiedliche GewinnerInnen verschiedener Kabarett- und Comedypreise. In diesem Jahr u.a. dabei: Micha Marx, Passun Azhand, Rebecca Carrington und Roland Baisch.

Cologne Comedy Festival 2021, 28.10.-06.11., weitere Infos und Programm unter: www.comedy.cologne

