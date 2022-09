Förderung, Freizeit und Kultur

Die Bürgerhäuser und -zentren Kölns bieten nicht nur soziale Dienstleistungen an, sondern auch viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, sowie kulturelle und berufsbezogene Programme. Die große Bandbreite an Angeboten macht es möglich, jede Alters- und Bevölkerungsgruppe in verschiedenen Stadtteilen zu bedienen. Neben speziellen Freizeitaktivitäten und Programmen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, werden auch Projekte der generationsübergreifenden und interkulturellen Arbeit in die Wege geleitet.

Bürgerhaus Kalk

Der grüne Innenhof des Bürgerhauses Kalk gilt als beliebter Treffpunkt im Veedel mit Platz zum Spielen, Zusammenkommen und Entspannen. Neben Konzerten und Theateraufführungen bietet das Bürgerhaus Kalk interkulturelle Veranstaltungen sowie Ferienprogramme. Unter anderem gibt es die Hof- und Nähwerkstatt. Montags und mittwochs können TeilnehmerInnen das Fahrrad selbst aufpeppen, ein wackeliges Stuhlbein reparieren oder sich als Schneider im Upcycling mit Stoffen versuchen. Bei den Hofspielen, die dienstags und donnerstags stattfinden, können Kinder im überdachten Hof am Spieletreff mit Dreirad, Kreidemalen und mehr teilnehmen. Neben Tagungsräumen und zwei Sälen, können auch der Kulturhof sowie das Kinderhaus für private Events gemietet werden.

Bürgerhaus Stollwerck

Neben einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm, hat das Bürgerhaus Stollwerck ein breites Freizeit- und Kursangebot, darunter Tanzkurse, Workshops für Keramikmalerei, Sportkurse und Musikunterricht. Die Rubrik „50 Plus“ richtet sich an SeniorInnen ab 50 Jahren und bietet Sport und Tanz, Kunst, Sprachkurse und Workshops für neue Medien, Mode und mehr. Das große Kulturprogramm findet auf der eigenen Kleinkunstbühne „Theater 509“ statt, darunter die Kölner Theaternacht und zahlreiche KünstlerInnen wie Dave Davis, Hans Gerzlich und Helene Bockhorst. Außerdem stehen verschiedene Räume zur Anmietung zur Verfügung: der große Saal, der Tanzraum, ein Sportraum, der kleine Saal, Kegelbahnen sowie Gruppenräume, Ateliers und Musik-proberäume.

Bürgerzentrum Chorweiler

Bereits seit 1981 bietet das Bürgerzentrum Chorweiler Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Kulturinteressierten und Musikfans Kultur und einen Ort der Begegnung. Im Bürgercafé treffen sich Kinder und Jugendlichen zur Beratung in beruflichen oder persönlichen Fragen, im Seniorencafé Pegasus fühlen sich ältere BürgerInnen wohl. Neben kulturellen Aktivitäten stehen Sport und Gesundheit im Mittelpunkt. Für private Veranstaltungen stehen verschiedene Räumlichkeiten wie der große Veranstaltungssaal und die kleineren Bürgersäle zur Verfügung. Der Handwerkerhof ist ein Modellprojekt des Landes NRW und vereint Beschäftigungsinitiativen, qualifizierende und beratende Institutionen sowie kommerzielle Handwerksbetriebe unter einem Dach. Die Kulturbrücke steht für Vereine, Initiativen und private Veranstalter als Treffpunkt zur Verfügung.

Bürgerzentrum Deutz

Das Bürgerzentrum Deutz hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich bürgernah, generationsübergreifend und am Gemeinwesen orientiert zu engagieren. Das Angebot wendet sich daher an alle Altersgruppen und an die, die einen Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung suchen. Besonders sind die medienpädagogischen Angebote für alle Generationen. Bei Bedarf stellt das Bürgerzentrum auch Medien zur Nutzung zur Verfügung. Im Bistro kommen regelmäßig Menschen verschiedener Altersgruppen zusammen, um gemeinsam den leckeren und erschwinglichen Mittagstisch zu genießen. In den Schulferien finden stets Ferienfahrten, Spielaktionen und Programme für Kinder und Jugendliche statt, darunter der Deutzer Zirkussommer. Auch hier können Räumlichkeiten für private Events gemietet werden.

Bürgerzentrum Alte Feuerwache

Das Kultur- und Kommunikationszentrum Alte Feuerwache stellt Gruppen, Initiativen und Vereinen aus Politik, Kultur, Kunst und Gesellschaft Räume und Infrastruktur zur Verfügung, die auch für private Feiern oder Medienproduktionen gemietet werden können. Kinder und Jugendliche können unter anderem das kulturpädagogische Angebot nutzen, sowie an Veranstaltungen wie Tanztheater, interkulturellen Dialogen und Kunstkursen teilnehmen. KunsthandwerkerInnen und KünstlerInnen führen für Jung und Alt in neun Werkstätten Kurse durch. Die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ist freitags offen und mindestens einmal im Monat veranstaltet das Bürgerzentrum seinen bekannten Flohmarkt sowie einen Bücherflohmarkt zweimal jährlich. In der Gaststätte der Alten Feuerwache findet außerdem jeden Sonntag ein sehr beliebter Brunch statt.

Bürgerzentrum Ehrenfeld

Mitten an der belebten Venloer Straße gelegen fördert das Bürgerzentrum Ehrenfeld Demokratie, Solidarität und ein interkulturelles Miteinander. Hier gibt es Angebote für Jugendliche, Kinder und Eltern, Menschen mit Behinderung, für Geflüchtete sowie SeniorInnen. Für junge Mädchen gibt es zum Beispiel den Mädchentag. Jeden Mittwoch können sie zusammen quatschen, Musikhören und kreativ sein. Das Kulturangebot umfasst offene Stand-Up- und Poetry-Bühnen, Konzerte, Partys und Flohmärkte. Das Café Fridolin bietet einen gemütlichen Ort der Zusammenkunft und serviert hausgemachte Kuchen, Frühstück, Bagels, Flammkuchen sowie einen täglichen Mittagstisch. Das Bürgerzentrum bietet zudem Räume für Tagungen, Musikproben, Seminare, Tanzgruppen, Workshops, Fortbildungen, Vereins- und Betriebsfeiern, Versammlungen, Dreharbeiten, Märkte und vieles mehr.

Bürgerzentrum Engelshof

Das Bürgerzentrum Engelshof bietet, umgeben von Grün, einen großzügigen Ort für Kultur, Bildung und Freizeit. Dienstags und Donnerstag findet zum Beispiel ein Kindernachmittag statt. Hier dürfen Kids spielen, toben, gemeinsam kochen, basteln und mehr. Im Eltern-Kind-Café können Familien gemeinsam Zeit verbringen und sich austauschen. Jugendliche können dienstags mit DJ Dominik das DJing erlernen und mittwochs gibt es den Girltag. Für Erwachsene gibt es Kurse wie Gymnastik, Yoga, Tanz, Pilates und mehr. Der Engelshof stellt Räume für fünf bis 500 Personen und einen Innenhof mit einem Fassungsvolumen für rund 1000 Personen für die verschiedensten Anlässe zur Verfügung wie Hochzeiten, Seminare, Geburtstage, Sportangebote, Vereinstreffen, Fortbildungen, Kunstkurse und mehr.

Bürgerzentrum Nippes/Altenberger Hof

Das Bürgerzentrum Nippes ist ein Kultur- und Freizeitzentrum, das Angebote für Kinder, Jugendliche und SeniorInnen stellt und den Menschen in Nippes ein interkulturelles Miteinander ermöglicht. Für Erwachsene gibt es viele Sport- und Gesundheitskurse wie Pilates, Tai Chi, Qi Gong, sowie „Bewegung und Entspannung ab 60“ oder Tanzkurse in Salsa, Folklore sowie verschiedene Chöre. Im Café finden Treffs für Migranten, SkatspielerInnen oder ein offener Spiel- und Krabbeltreff für Eltern mit Kindern statt. Der Veranstaltungskalender im Altenberger Hof ist reich gefüllt: neben Konzerten gibt es Kabarett, Kindertheater, Tanzevents und Partys. Daneben werden im Altenberger Hof verschiedene Räumlichkeiten für Feiern und Veranstaltungen angeboten.

Kulturbunker Mülheim

Wie der Name es schon verrät, ist der Kulturbunker Mülheim ein Ort, der Kunst und Kultur in Stadtbezirk Mülheim fördert, um somit die Begegnung von Menschen aller Nationalitäten, Altersgruppen und sozialen Schichten zu ermöglichen. Im 1. Obergeschoss befindet sich die Ausstellungsetage, in der regelmäßig reale und virtuelle Ausstellungen sowie Vernissagen, Filme und Theaterstücke gezeigt werden. Des Weiteren gibt es im dazugehörigen Café Club Torrè regelmäßig Konzerte, Lesungen und mehr. Das Café versorgt Gäste auch außerhalb von Events mit frischem, regionalem und hausgemachtem Essen. Die Räumlichkeiten des Kulturbunkers stehen zudem zur Vermietung zur Verfügung, egal, ob es sich hierbei um eine private Feier, eine Tagung oder eine öffentliche Party handelt.