Wenn Bücherwürmer in den unterschiedlichsten, kleinen wie großen Buchhandlungen ihres Vertrauens ihre Blicke über die hohen Regale und großzügigen Auslagen schweifen lassen, werden sie bei genauerer Betrachtung relativ schnell feststellen, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Titel in Köln verlegt wird. Genau so bunt wie die Veedel der Domstadt, stellt sich auch die Kölner Verlagslandschaft dar. Im ersten Teil unserer Story über die Kölner Verlagslandschaft blicken wir ein wenig hinter die Kulissen und zeigen, wer die Köpfe hinter diesen Verlagen sind und welche Druckerzeugnisse die LeserInnen dort erwarten.

Marzellen Verlag – Facettenreich wie das Rheinland

Im Programm des Marzellen Verlags sind unterhaltsame Belletristik, märchenhafte Erzählungen, Biografien, Chroniken, Sachbücher mit unterschiedlichem Fokus, Wissenswertes aus Kultur, Historie und Brauchtum sowie die Pflege des kölschen Dialekts zu finden. Das Motto ist „kölsch – kess – kurios“. Aktuelle Titel wie „Die Mystiks von Köln“ und „Der Wald stirbt… nicht“ verfeinern das Portfolio. Seinen zehnten Geburtstag feiert das „Kölner Märchenbuch”, das 20 der schönsten Sagen und Legenden aus der Domstadt neu erzählt. Im Frühjahr 2022 erscheint es als Hörbuch, gesprochen von Kasalla-Sänger Bastian Campmann.

Wienand Verlag – Seit 1949

Die Nähe zur Universität und zur lebendigen Kunstszene Kölns in Sülz prägt die Atmosphäre des Wienand Verlagshauses. Michael Wienand ist Verleger in der zweiten Generation. Mit seiner Begeisterung für die Kunst und seiner Freundschaft zu vielen KünstlerInnen entwickelte er eines der führenden Kunstbuchprogramme. Der Wienand Verlag steht für Ausstellungskataloge, die in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Museen und Stiftungen entstehen. Im Fokus sind Bücher über zeitgenössische KünstlerInnen, sorgfältig edierte Werkverzeichnisse und ein Kunstbuchprogramm mit dem Schwerpunkt klassische Kunst des 20. Jahrhunderts.

Hayit Medien – Verlag für Ratgeber und Online-Magazine

Seit 1978 steht der Hayit Medien Verlag für die Kompetenz, Marktnischen zu erkennen und Bücher für klar umrissene Zielgruppen zu produzieren. Bücher des Verlags wurden ins Englische, Französischen sowie Niederländische übersetzt und weltweit vertrieben. Gegenwärtig positioniert sich der Verlag mit ausgewählten Sachbüchern und Ratgebern neu am Markt. Das aktuelle Programm umfasst eine Serie zum Thema Auswandern, zum Wassersport sowie Ratgeberliteratur. Der Verlag nimmt aktiv am digitalen Wandel teil. Acht Online-Magazine bieten nützliche Tipps und Infos, unter anderem in Köln das Webmagazin Koeln-Magazin.info.

Edition Steffan – Wenige Projekte ganz intensiv

Steffan war der erste Chefredakteur der deutschen Ausgabe des „Rolling Stone“. Die erste Publikation in der Edition Steffan war 1981 ein Magazin über die damalige Kölner Musikszene: „Kölsch Rock“. Es wurde 2020 im Faksimile neu aufgelegt. 1983 erschien das erste Buch: „So ein Tag …“ zur Geschichte des 1. FC Köln. In Sachen Dokumentarfilm war 1998 das Erstlingswerk „FC – Der Film“. Aktuell ist das Buch „Maurice Banach – Sie nannten ihn Mucki“. Banach war ein vielversprechender Stürmer des 1. FC Köln, der tragischerweise mit 24 Jahren vor genau 30 Jahren tödlich verunglückte.

Greven Verlag – Regionale Kultur und Geschichte

Das Programm des in der Altstadt-Süd ansässigen Greven Verlags deckt regionale Themen zu Köln, dem Rheinland und Nordrhein-Westfalen ab, von Geschichte, Kunst und Kultur über Sprache, Bräuche und Humor bis hin zu Fotografie und Grafik. 2021 erschienen unter anderem die Titel „Patron Hennes. Die Geiß- bocklegende des 1. FC Köln“ als erste Biografie des Kölner Maskottchens. Zudem erscheint im Greven Verlag der Sprachatlas „dat & wat“ zur Sprache des Rheinlands – zwischen Niederrhein und Eifel, zwischen niederländischer Grenze und Westfalen. Vom alten Dialekt „Platt“ über den rheinischen Regiolekt bis zum Hochdeutschen.

J.P. Bachem Verlag – Freizeitbegleiter, Kulturführer und Kinderbücher

Der 1818 gegründete J.P. Bachem Verlag befindet sich unter der Leitung des Geschäftsführers und Verlegers Claus Bachem im Familienbesitz. Die Hauptthemen der Bücher sind Architektur, Geschichte, Kirche, Reisen und Kinderbücher. Bekannt sind Bachems Wimmelbilder, wie aktuell zu „Mein Kölner Dom“. Auch „Mit der Maus durch Köln. 2000 Jahre Stadtgeschichte für Kinder“ wurde im Haus realisiert. Zu den Klassikern gehört die Reihe „Kleine illustrierte Stadtgeschichte“. Mit den Büchern zur Mundart lernen Jung und Alt ihre Heimat über Lieder und Sprüche besser kennen. Auch die Wanderführer sind beliebt.

Emons Verlag – Unabhängig und inhabergeführt

Mit dem Köln Krimi Nr. 1 „Tödlicher Klüngel“ begründete der Emons Verlag 1984 das Genre Regionalkrimi in Deutschland Franz Schätzing und Volker Kutscher, heute internationale Bestsellerautoren, veröffentlichten bei Emons ihre ersten Kriminalromane. Der Verlag gehört zu den 100 größten Verlagen Deutschlands. 35 MitarbeiterInnen arbeiten im Verlagshaus am Kölner Neumarkt und betreuen rund 250 Novitäten im Jahr: Kriminalliteratur, die 111-Orte-Reihe, Bildbände und Sachbücher. Zusätzlich versorgt Emons beispielsweise den englischsprachigen Markt eigenhändig.

Die Verlage und Verleger in der Übersicht

× 1 von 4 Erweitern Marzellen Verlag Marzellen Verlag: Verlagsleiter Frank Tewes × 2 von 4 Erweitern Wienand Verlag Wienand Verlag: Verleger Michael Wienand × 3 von 4 Erweitern Hayit Medien Hayit Medien: Verleger Ertay Hayit × 4 von 4 Erweitern Emons Verlag Emons Verlag: Verleger Hejo Emons Prev Next

Marzellen Verlag GmbH

Bachemer Str. 237 (Lindenthal), Tel. 430 45 01, weitere Infos unter:www.marzellen-verlag.de

Wienand Verlag

Weyertal 59 (Sülz), Tel. 472 20, Ö: Mo-Fr 9-17.30h, weitere Infos unter: www.wienand-verlag.de

Hayit Medien

Durlacher Str. 23 (Ostheim), Tel. 99 98 46 40, Ö: Mo-Fr 10-17h, weitere Infos unter: www.hayit.de

Edition Steffan

Lindenthalgürtel 10 (Lindenthal), Tel.: 739 16 73, weitere Infos unter: www.edition-steffan.de

Greven Verlag Köln GmbH

Neue Weyerstr. 1-3 (Altstadt Süd), Tel. 203 31 61, Ö: Mo-Do 9-17h, Fr 9-15h, weitere Infos unter: www.greven-verlag.de

J.P. Bachem Verlag

Ursulaplatz 1 (Altstadt Nord), Tel 161 90, Ö: Mo-Fr 9-17.30h, weitere Infos unter: www.bachem.de

Emons Verlag GmbH

Cäcilienstraße 48 (Altstadt Süd), Tel. 56 97 71 42, weitere Infos unter: www.emons-verlag.de

