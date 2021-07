Noch mehr Bewegungsfreiheit für VRS-AbokundInnen

PendlerInnen sind mit einem VRS-Aboticket nicht nur umweltschonend und stressfrei unterwegs – sondern auch äußerst flexibel. Möglich macht dies das „Abo-MultiTicket“ vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Damit sind AbokundInnen in der Lage, Carsharing-, Leihrad- und E-Bike-Angebote zu besonders günstigen Konditionen nutzen. Das „Abo-MultiTicket“ Das „Abo-MultiTicket“ bringt KundInnen im VRS-Gebiet nicht nur von Haltestelle zu Haltestelle, sondern an jedes erdenkliches Ziel. Egal ob man InhaberIn eines JobTicket, MonatsTicket, Formel9Ticket, Aktiv60Ticket, AzubiTicket oder MobilPassTicket im Abo ist – für alle gilt: Wer ein VRS-Abo in Form eines elektronischen Tickets (eTicket) besitzt, hat die Möglichkeit an mehr als 150 Standorten Carsharing-Fahrzeuge auszuleihen bzw. eines von über 3.000 Leihrädern und E-Bikes in der Region zu nutzen.

Carsharing nutzen

Carsharing ist besonders für die Bus- und Bahnfahrer attraktiv, die größere Erledigungen oder längere Fahrten auch mal spontan mit einem Auto bewältigen möchten. Wer Carsharing nutzen will, kann sein Aboticket für die Carsharing-Anbieter cambio oder wupsiCar freischalten lassen. Das geht in allen VRS-Kundencentern. Eine zusätzliche Kundenkarte ist nicht notwendig. Außerdem sparen Abokunden bei beiden Anbietern die Anmeldegebühr und profitieren von einem dauerhaften Rabatt auf den Zeitpreis.

Kein eigenes Rad? Kein Problem.

Mit den Leihrädern sind dagegen die letzten Meter von der Haltestelle ins Büro für PendlerInnen kein Problem mehr. Wer längere Strecken bewältigen muss, dem gibt ein E-Bike Rückenwind. Leihräder und E-Bikes stehen in Köln, Bonn, Leverkusen, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Euskirchen zur Verfügung. Die Anmeldung ist kostenlos, darüber hinaus gelten für VRS-AbokundInnen vergünstigte Preise bei der Ausleihe.

