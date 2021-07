Bereits mehr als 10.000 begeisterte ZuschauerInnen bei den ersten Konzerten und das war erst der Anfang! Dass sich das Strandkorbkonzept des SparkassenParks auch in diesem Jahr großer Beliebtheit erfreut, haben die ersten Shows bereits gezeigt. Über 10.000 BesucherInnen genossen ihren Kurzurlaub im Strandkorb. Großartige Musik, kulinarische Highlights, mitsingen, tanzen und dass alles -Dank des hervorragenden Hygienekonzepts- mit viel Spaß und absolut sicher. Auch Michael Hilgers, Ideengeber des Strandkorbkonzeptes und Geschäftsführer des SparkassenParks, zeigt sich sehr zufrieden: „Es sind einige große Namen in diesem Jahr dabei, die normalerweise die großen Arenen füllen und auch noch nie in Mönchengladbach waren.“ Bei über 40 Shows versprechen namenhafte KünstlerInnen unvergessliche Konzerterlebnisse: Wincent Weiss (02.08), Paul Panzer (24.08) Gentleman (26.08), Fritz Kalkbrenner (28.08) und Joris (02.09) sind nur ein paar Beispiele für die hochkarätigen Acts die in diesem Sommer in den SparkassenPark kommen.

Super Start für die diesjährige STRANDKORB Open-Air Saison: Kölsch im Strandkorb am 09.07. mit Kasalla, den Höhnern und Brings
Begeistertes Publikum in Mönchengladbach
02.08., 20h, Wincent Weiss
02.09., 20h, Joris

Kultur in Corona-Zeiten

Der SparkassenPark, als Heimat des „Strandkorb Open Airs“, versteht es auch in diesem Jahr wieder innovativ mit der aktuellen Corona-Situation umzugehen und auch den Fortschritt nicht aus den Augen zu verlieren. Die Kombination aus Konzerterlebnis der Extraklasse und vorbildlicher Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienevorschriften gibt es in diesem Sommer neben den Strandkörben auch endlich wieder bei einigen Sitzplätzen auf der Tribüne. Die Sehnsucht der Besucher nach „normal“ und „so wie früher“ wird mit dem hervorragenden Konzept berücksichtigt. Wie bei den Strandkörben auch, werden Abstandsregeln eingehalten und eigene Einlässe und separate Sanitäranlagen garantieren einen sicheren Konzertgenuss. Ob Strandkorb oder Tribünenplatz – ein sensationelles und vor allem sicheres Eventhighlight ist garantiert. Das mit dem 1. Preis des Deutschen Tourismuspreises 2020 ausgezeichnete Konzept ist in diesem Jahr sogar auf Deutschlandtour und begeistert in insgesamt 16 Städten.

