The Heart of Gaming

Fans und Veranstalter haben es sich anders gewünscht: Um Planungssicherheit zu erhalten, hat man sich jedoch dazu entschieden, die gamescom ein weiteres Jahr digital stattfinden zu lassen. Auch wenn es schade ist, nicht selbst Hand an die spannenden Gaming-Neuerungen legen zu können, sollten sich ZockerInnen die gamescom 2021 trotzdem nicht entgehen lassen.

Mit der gamescom 2021 wollen Koelnmesse und game-Verband unmittelbar an den Erfolg des letztjährigen Online-Events anknüpfen. Eröffnet wird die gamescom wieder durch die spektakuläre Show „gamescom: Opening Night Live“ mit Geoff Keighley. Der Content-Hub gamescom now wird komplett neu aufgesetzt und mit zahlreichen zusätzlichen Features für Fans und Partner noch attraktiver gestaltet. Ebenfalls neu ist gamescom epix, eine Community-Aktion, über die Fans schon auf der „Road to gamescom“ spielerisch ins gamescom-Universum eintauchen können. Insgesamt können sich gamescom-Fans vom Start der gamescom: Opening Night Live am 25. August bis zum 27. August auf ein tolles Programm freuen, von dem einige Highlights und Aktionen auch noch am Wochenende laufen werden.

Rang und Namen

Bereits im Vorfeld haben zahlreiche Entwickler und Publisher ihre digitale Teilnahme als Partner der gamescom bestätigt, darunter diverse internationale Top-Unternehmen wie Activision, Bethesda Softworks, Electronic Arts, Koch Media oder Ubisoft. Als Partner der gamescom werden die Unternehmen mit ihren Inhalten auf dem Content Hub gamescom now, in den verschiedenen Shows – wie der gamescom: Opening Night Live oder dem gamescom studio – sowie in Produktionen von Medien und Reichweitenpartnern auftreten.

Games: Die neue Normalität

Auch das Leitthema der gamescom 2021 zeigt die Strahlkraft des Gaming-Sektors: Mit „Games: Die neue Normalität“ wird der Fokus auf das große Potenzial von Games für die Gesellschaft gelegt, dass insbesondere in einer digitaleren und vernetzteren Welt nach der Corona-Pandemie genutzt werden muss. Zu den Trends gehören „Mehr Games für weniger Geld“, denn nie war es so günstig, eine dermaßen große Vielfalt an Games zu spielen wie heute, sowie „Live Streaming“, denn Live-Übertragungen mit Community sind nicht mehr nur ein Phänomen der Games-Kultur, das gerade in den vergangenen Monaten nochmals stark gewachsen ist, sondern sind längst zum Lagerfeuer der digitalen Zeit geworden.

