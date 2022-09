Zukunftsorientiertes Beratungsangebot

× 1 von 2 Erweitern Agentur für Arbeit Köln × 2 von 2 Erweitern Agentur für Arbeit Köln Prev Next

Digitalisierung, Globalisierung, der demografische Wandel und auch die Coronavirus-Pandemie beeinflussen das Berufsleben vieler Menschen. Die Arbeitsplatzsicherheit wird abgelöst durch die sogenannte „Employability“, also die Beschäftigungsfähigkeit des/der Einzelnen. Das bedeutet, dass ArbeitnehmerInnen ihren Marktwert so aufbauen müssen, dass sie auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind. Aber was muss ich konkret machen, um den beruflichen Anschluss nicht zu verpassen und „employable“ zu sein? Hierfür hat die Agentur für Arbeit ein zeitgemäßes Angebot entwickelt – die Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE).Sie fragen sich: Welche Qualifizierung ist zur Sicherung meiner beruflichen Stellung heute und zukünftig notwendig? Welche Tätigkeit passt zu mir und wie ist der Zugang dorthin? Sie wollen als Erwerbstätige/r nach einer Elternzeit oder Phase der Pflege Angehöriger, Ihren Wiedereinstieg planen und brauchen Unterstützung bei der Suche nach einem passenden, ggfs. ganz neuen Beruf? All diese Themen deckt das Dienstleistungsspektrum der Berufsberatung für Arbeitnehmer*innen ab. Dabei geben sie Impulse zur Berufswegplanung, entwickeln Perspektiven am Arbeitsmarkt und bieten so individuell abgestimmte Beratung an. Vor dem Hintergrund der dynamischen Wissensgesellschaft, in der das lebenslange Lernen unerlässlich wird, hat die Berufsberatung ein offenes Beratungscenter in Zusammenarbeit mit der IHK Köln ins Leben gerufen. Interessierte können sich zu ihren Weiterbildungsmöglichkeiten umfassend und kompetent, ganz ohne Termin, im WeiterbildungsLab beraten lassen. Das Angebot steht jeden Donnerstag von 11 Uhr bis 18 Uhr, Unter Sachsenhausen 10-26; 50667 Köln (Nähe Hauptbahnhof) zur Verfügung. Berufstätige können sich dort direkt mit BeraterInnen von der Agentur für Arbeit und von der IHK zu Ihren Themen austauschen.

Die Berufsberatung im Erwerbsleben informiert und berät ergebnisoffen zu Studienrichtungen, Berufsabschlüssen, Online-Selbsttest-Verfahren, Fördermöglichkeiten und Qualifizierungen. Digitale Berufsorientierungsveranstaltungen zu Themen wie „Xing – wie gestalte ich zielführend mein Profil um von Recruitern gefunden zu werden“, „Wege in die sozialen Berufe“ uvm. ergänzen das Angebot.

INFO www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koeln/arbeit-und-beruf/berufsberatung-im-erwerbsleben