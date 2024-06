Die außergewöhnlichste Ballettcompagnie der Welt kommt im Rahmen ihrer Jubiläumstournee exklusiv zum 35. Kölner Sommerfestival.

Angefangen hat alles 1974 in einem New Yorker Loft: Professionelle Tänzer verleiben sich einige der berühmtesten Frauenrollen der Ballett-Geschichte ein – und gründen Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. Augenzwinkernd versteht sich! Denn Männer in Spitzenschuhen – das ist auch in jenen Jahren im Big Apple noch ein Tabubruch. Warum eigentlich? Die Ursprünge des klassischen Balletts reichen immerhin gut 500 Jahre zurück. Und es war eine reine Männer-Domaine!

Sei’s drum! Heute gelten die „Trocks“ wie sie sich der Einfachheit selbst nennen, als Vorreiter der Cross-Gender-Debatte – und sind Kult! Sie werden heiß geliebt und überall bejubelt. In diesem Jahr feiert die grandiose Tanz-Compagnie, die bis heute ausschließlich aus männlichen Primaballerinen besteht, ihr 50. Bühnenjubiläum – mit einer weltumspannenden Tournee. In Deutschland werden die hinreißend-komischen Trocks ausschließlich beim 35. Kölner Sommerfestival vom 16. bis 21. Juli 2024 in der Philharmonie zu bejubeln sein.

Die Primaballerinen tragen Tutu und Brusthaar, Männerfüße (bis Schuhgröße 47) stecken in zarten Spitzenschuhen. Und bringen die größten Ballett-Klassiker von Schwanensee bis Raymonda auf die Bühne. Selbstverständlich auf höchstem tänzerischem Niveau. Und mit Grazie und Extravaganz. Ihre exakten Pirouetten – einfach zum Niederknieen. Den Spagat? Schaffen die Tänzer mühelos. Wunderbar, wie sie die scheinbar unantastbare, überirdische Welt des klassischen Balletts persiflieren und Kenner und Neulinge weltweit gleichermaßen begeistern.

Als sich Les Ballets Trockadero de Monte Carlo 1974 in der Off-Off-Broadway Szene New Yorks gründen, ahnt noch niemand, dass diese Tänzer einmal an Solisten renommierter Compagnien wie dem Bolschoi oder dem Royal Ballet gemessen werden. 2007 wird Les Ballets Trockadero de Monte Carlo mit dem „National Dance Award“ des Critics’ Circle in London und dem renommierten „Positano Premia la Danza – Léonide Massine“-Preis ausgezeichnet. 2017 ist das Ensemble bei den „UK National Dance Awards“ als „Beste Compagnie“ nominiert und auch in der Kategorie „Bester Tänzer“ kann sich einer ihrer Solisten gegen Mitglieder u.a. des Royal Ballet durchsetzen.

„Was kann man über eine 50-jährige Reise sagen?“, fragt sich Tory Dobrin, Künstlerischer Direktor der Trocks. „Wir hatten und haben unglaublichen Erfolg. Die Compagnie trat in über 665 Städten in 43 Ländern auf. Dies ist die Art von Erfolg, von der jede Tanzkompanie träumt, aber sie ist besonders bedeutsam für eine, die von schwulen Künstlern gegründet wurde. Eine, die Ballett, Comedy und Drag liebt und auf die bestmögliche Art und Weise ihre Ehrerbietung erweisen will. Die Trocks reisen weiterhin um die ganze Welt, feiern das Ballett und bringen das Publikum zum Lachen. Wir lieben jede Minute davon. Selbst an den Tagen, an denen die Flugzeuge ausfallen, uns Verletzungen plagen oder unsere Perücken verloren gehen, genießen wir es.“

Ob in Japan, Südamerika, Australien, Neuseeland oder Südafrika – die „Trocks“ werden seit ihrer Gründung überall frenetisch gefeiert. International stehen Les Ballets Trockadero de Monte Carlo für die unnachahmliche Vereinigung von großer Kunst und göttlichem Humor. Mit tänzerischer Brillanz bieten die virtuosen Solisten mühelos jeder Primaballerina Paroli. In ihrem schillernden Repertoire aus Originalchoreografien der berühmten „Ballets Russes“ und klassischen Meisterwerken parodieren sie die Gepflogenheiten einer vermeintlich „überirdischen“ Tanzwelt mit himmlischer Komik, unglaublicher Grazie und Eleganz.

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, 16.07.2024 – 21.07.2024, Köln, Philharmonie

Vorstellungen: Di – Fr 20.00 Uhr, Sa 15.00 + 20.00 Uhr, So 14.00 Uhr

Mehr Infos zum Kölner Sommerfestival 2024: koelner-sommerfestival

