Ein aufregender Familienausflug nach Amsterdam

Amsterdam ist die Stadt der Tulpen, Grachten und Fahrräder. Doch nicht nur das – die niederländische Hauptstadt ist auch ein wunderbares Ausflugsziel für Familien. So bietet sie eine Vielzahl an Aktivitäten, an denen Kinder und Eltern gleichermaßen eine Freude haben. Diese Aktivitäten reichen von interaktiven Museen bis hin zu kinderfreundlichen Restaurants. In diesem Artikel werden einige Highlights vorgestellt, die den Familienurlaub in Amsterdam unvergesslich machen.

Die besten Aktivitäten für Familien

Bereits die Anreise nach Amsterdam kann mit Kindern zu einem großen Spaß werden. Besonders bequem ist die Fahrt mit dem Zug von Köln nach Amsterdam. Mit dem ICE lässt sie sich in unter vier Stunden bewältigen. Während draußen die Landschaft vorbeizieht, kann man sich drinnen mit lustigen Spielen die Zeit vertreiben, sodass die Zugfahrt wie von selbst verfliegt. Langeweile kommt bestimmt nicht auf.

Nach der langen Fahrt ist dann sicherlich Bewegung angesagt. Als Familie ist es eine schöne Idee, sich zunächst im Park ein wenig von der Zugfahrt zu erholen und die Seele baumeln zu lassen. Amsterdam hat eine ganze Reihe schöner Parks. Der Vondelpark ist beispielsweise besonders gut für Kinder geeignet. Dort gibt es auch einen Spielplatz, auf dem die Kleinen sich auspowern können. Danach sollte man einen Spaziergang im Rosengarten nicht vergessen. Mehr als 70 Rosenarten gibt es hier zu bewundern. Wer Natur liebt, der wird auch um einen Besuch des Hortus Botanicus nicht herumkommen. Der Hortus ist ein spannender Ausflugsort für Kinder jeden Alters. Hier werden 15 Superpflanzen präsentiert, die in der Pflanzenwelt Rekorde halten und sich durch besondere Eigenschaften auszeichnen.

Bereits der Kölner Zoo daheim hat einiges zu bieten. So lassen sich hier neben süßen neugeborenen Erdmännchen auch die seltenen Przewalski-Pferde bewundern. Wer den Kölner Zoo liebt, der wird im Amsterdamer Artis Royal Zoo voll auf seine Kosten kommen. Inmitten der Stadt kann man hier über 200 Baumarten und mehr als 900 Tierarten bestaunen.

Eines der besten Verkehrsmittel in Amsterdam, um von A nach B zu kommen, ist übrigens das Fahrrad. Auch die Einheimischen sind hauptsächlich mit dem Rad unterwegs. Fahrradverleihe findet man an jeder Ecke. Wer die Grachten einmal vom Wasser aus beobachten möchte, der kann sich auch ein Boot mieten oder an einer Rundfahrt teilnehmen. Perfekt für einen entspannten Nachmittag und um einmal die Perspektive zu wechseln!

Familienfreundliche Restaurants in Amsterdam

Wer viele Abenteuer erlebt, der wird irgendwann auch hungrig. Gut, dass Amsterdam eine äußerst familienfreundliche Stadt ist. Dies betrifft auch die Gastronomie. Im „Kinderkookkafé“ können die Kinder ihre eigenen Mahlzeiten zubereiten. Es handelt sich dort in der Regel um eher einfache Gerichte, bei denen auch die Eltern assistieren dürfen. Insgesamt eine lehrreiche und aufregende Erfahrung, die sicherlich von einem Erfolgserlebnis gekrönt wird.

Ein Klassiker unter den Restaurants für die ganze Familie ist „Pancakes Amsterdam“. Kein Besuch in der niederländischen Hauptstadt wäre komplett, ohne einmal die leckeren niederländischen Pfannkuchen probiert zu haben. Bei Pancakes Amsterdam gibt es eine große Auswahl an süßen und herzhaften Pfannkuchen, die sowohl Kinder als auch Erwachsenen lieben. Dadurch, dass es außerdem zentral gelegen ist, lässt es sich wunderbar mit anderen Aktivitäten verknüpfen.

Für etwas Süßes zwischendurch oder ein kleines Frühstück eignet sich zudem das Café „De Bakkerswinkel“. Es handelt sich um eine Kette, die mehrere Standorte in der Stadt hat, sodass es immer einen in der Nähe gibt. Dort findet man hausgemachte Backwaren, leichte Mahlzeiten, ausgezeichneten Kaffee und eine gemütliche Atmosphäre. Das macht das Café zu einem perfekten Ort, um an einem regnerischen Tag einmal ein paar Stunden dort zu verbringen. Dann kann man es sich bei Kaffee und Kuchen gutgehen lassen und weitere spannende Aktivitäten planen.

Museen für Groß und Klein

Mit seinen fast 75 Museen ist Amsterdam perfekt geeignet für einen Kultururlaub. Auch an kinderfreundlichen Museen hat die Hauptstadt einiges zu bieten. Wer plant, mehr als vier Museen zu besuchen, sollte in den Museumspass investieren. Die meisten Museen in Amsterdam sind im Preis enthalten und ab drei Museumsbesuchen lohnt sich der Pass in der Regel. Außerdem ist er ein Jahr lang gültig – praktisch, falls es im nächsten Urlaub wieder in die Niederlande gehen soll.

Mit Kindern lohnt sich besonders, dem Rijksmuseum einen Besuch abzustatten. Spezielle Familienführungen und Aktivitäten mit Kindern sorgen für einen spannenden und lehrreichen Besuch. Die riesige Sammlung von Kunstwerken mit Werken von Vermeer, Rembrandt und anderen großen Meistern beeindruckt auch jüngere Besucher. Das Van-Gogh-Museum bietet ebenfalls kinderfreundliche Audioguides und Workshops für kleine Künstler. Ein etwas ernsteres Thema behandelt das Anne-Frank-Haus. Dennoch handelt es sich, insbesondere für ältere Kinder, um eine wichtige historische Lernmöglichkeit. Für Familien mit jüngeren Kindern gibt es Führungen, die die Geschichte auf kindgerechte Weise erklären.